Policiais militares do 1º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep) de Campinas localizaram, na tarde desta sexta-feira, um homem apontado pelo serviço de inteligência como integrante de uma milícia do Rio de Janeiro. As informações davam conta de que ele utilizava um Renault Kwid para transportar drogas e armas no interior paulista.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Durante o patrulhamento, os policiais avistaram o veículo e tentaram realizar a abordagem. Segundo o registro, o condutor reagiu ao cerco policial, sacou uma arma de fogo e a apontou na direção da viatura. Diante do que foi classificado como iminente agressão, os militares efetuaram disparos para conter o ataque. O suspeito foi atingido e morreu no local.

Dentro do carro, os policiais encontraram uma pistola calibre .380 mm, com oito munições e numeração suprimida; uma farda da Polícia Militar do Estado de São Paulo; uma metralhadora Ruger/Uru calibre 9 mm inox, também com numeração raspada e carregador; além de dois celulares.