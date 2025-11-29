29 de novembro de 2025
MILICIANO

Suspeito ligado a milícia do RJ morre em confronto com Baep

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/Baep
Homem apontado como membro de milícia do Rio foi morto após apontar arma para policiais do 1º Baep, durante abordagem em Campinas
Homem apontado como membro de milícia do Rio foi morto após apontar arma para policiais do 1º Baep, durante abordagem em Campinas

Policiais militares do 1º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep) de Campinas localizaram, na tarde desta sexta-feira, um homem apontado pelo serviço de inteligência como integrante de uma milícia do Rio de Janeiro. As informações davam conta de que ele utilizava um Renault Kwid para transportar drogas e armas no interior paulista.

Durante o patrulhamento, os policiais avistaram o veículo e tentaram realizar a abordagem. Segundo o registro, o condutor reagiu ao cerco policial, sacou uma arma de fogo e a apontou na direção da viatura. Diante do que foi classificado como iminente agressão, os militares efetuaram disparos para conter o ataque. O suspeito foi atingido e morreu no local.

Dentro do carro, os policiais encontraram uma pistola calibre .380 mm, com oito munições e numeração suprimida; uma farda da Polícia Militar do Estado de São Paulo; uma metralhadora Ruger/Uru calibre 9 mm inox, também com numeração raspada e carregador; além de dois celulares.

A Polícia Civil requisitou perícia ao local e adotou as demais providências formais previstas para casos desta natureza.

