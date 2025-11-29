O sábado (29) será mais um dia de tempo firme em Campinas, segundo a Climatempo. O dia começa com 16°C e presença de nevoeiro ao amanhecer, combinado com algumas nuvens nos primeiros períodos da manhã. Com o avanço das horas, o sol predomina e garante uma tarde quente, com máxima prevista de 31°C.

Não há previsão de chuva - a chance é de 0% durante todo o dia - e a noite será de céu limpo, segundo as projeções. Os ventos sopram de leste-sudeste, com intensidade média de 6 km/h.

A umidade relativa do ar oscila entre 40% e 95%, indicando variação típica de dias ensolarados que começam mais úmidos e terminam com ar mais seco durante a tarde. A fase da lua continua crescente, e o sol nasce às 5h14 e se põe às 18h38.