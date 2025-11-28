A Secretaria de Obras e Vias Públicas de Indaiatuba iniciou uma intervenção para melhorar a iluminação pública nas margens do córrego Belchior, no Jardim Pompeia. O primeiro trecho contemplado fica na Rua das Primaveras, entre a Rua Vitória Régia e a Marginal Esquerda da avenida Engenheiro Fábio Roberto Barnabé.

Nesse ponto, estão sendo instalados 12 novos postes, todos adaptados em altura para evitar sombreamento causado pelas copas das árvores. Cada estrutura recebeu duas lâmpadas LED, garantindo maior eficiência e luminosidade uniforme.

A Prefeitura informou que o trabalho seguirá ao longo do próximo ano, avançando pela Rua das Primaveras e pela Rua das Camélias, entre a Rua Augusto de Oliveira Camargo e o Parque Ecológico. O trajeto inclui ainda a área da feira livre noturna de sexta-feira, que também será beneficiada.