SAÚDE E PREVENÇÃO

Drone identifica focos e ação contra dengue avança em Campinas

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 2 min
Divulgação/PMC
GRU elimina 100 criadouros em imóveis fechados e Campinas amplia lista de bairros em alerta contra dengue.

O Grupo de Resposta Unificada (GRU) eliminou cerca de 100 criadouros do Aedes aegypti durante uma operação realizada nesta quinta-feira (27) em imóveis fechados de nove bairros de Campinas. A ação contou com drones operados pela Defesa Civil e chaveiros para permitir o acesso às residências, medida autorizada por liminar judicial quando todas as tentativas de contato pelo 156 se esgotam.

Foram vistoriados endereços na Vila Brandina, Núcleo Residencial Independência, Vila 31 de Março, Núcleo Genesis, Gargantilha, Jardim Roseira, Jardim SulAmérica, Parque São Bento e Jardim Nova Europa. A força-tarefa mobilizou equipes das secretarias de Saúde, Serviços Públicos, Clima, Segurança Pública, Urbanismo, além da Setec.

O balanço mostra avanço na estratégia de combate: somente em 2025, o GRU já realizou dez operações, vistoriando 102 imóveis de difícil acesso. Considerando as ações desde março de 2024, são 25 operações e mais de 250 imóveis fiscalizados. O grupo se tornou política pública permanente em setembro do ano passado.

29 bairros em alerta

A Secretaria de Saúde divulgou a 47ª edição do Alerta Arboviroses, que reforça ações em 29 bairros classificados com alto risco de transmissão de dengue, zika e chikungunya. A definição leva em conta indicadores como incidência de casos, circulação simultânea de vírus, densidade populacional e dificuldade de acesso.

Estão em alerta:

  • Leste: Jardim Flamboyant, Chácara da Barra, Jardim Alto da Barra, Vila Costa e Silva, Jardim Santa Genebra, Parque Alto Taquaral, Vila Miguel Vicente Cury.
  • Noroeste: Parque Floresta, Parque Residencial São Bento, Parque Itajaí, Jardim Liliza.
  • Norte: Jardim São Marcos, Jardim Campineiro, Recanto Fortuna, Vila Esperança, Jardim Santa Mônica, Vila Lunardi, Parque Residencial Shallon.
  • Sudoeste: Jardim Adhemar de Barros, Jardim Planalto de Viracopos, Jardim São Pedro de Viracopos.
  • Sul: Parque Oziel, Jardim Monte Cristo, Jardim Campo Belo 1.
  • Sudeste: Jardim Esmeraldina, Jardim Estoril, Jardim Samambaia, Vila Industrial, Jardim Leonor.

A Saúde reforça que o alerta também se estende aos bairros vizinhos, que devem manter atenção redobrada.

As visitas são feitas por profissionais da empresa Impacto Controle de Pragas, que utilizam camiseta laranja, calça cinza e crachá. O líder da equipe veste blusa verde. Voluntários em mutirões usam coletes laranja com a frase “Campinas contra o mosquito”.

Dúvidas sobre equipes podem ser esclarecidas pelo 156 (dias úteis) ou 199 (Defesa Civil, fins de semana e feriados).

A orientação permanece: eliminar qualquer reservatório de água em latas, pratos de plantas, pneus, lajes, calhas e caixas d’água. “A prevenção depende de cada morador. O mosquito se prolifera rápido demais”, reforça a Saúde.

