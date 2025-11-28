O Grupo de Resposta Unificada (GRU) eliminou cerca de 100 criadouros do Aedes aegypti durante uma operação realizada nesta quinta-feira (27) em imóveis fechados de nove bairros de Campinas. A ação contou com drones operados pela Defesa Civil e chaveiros para permitir o acesso às residências, medida autorizada por liminar judicial quando todas as tentativas de contato pelo 156 se esgotam.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Foram vistoriados endereços na Vila Brandina, Núcleo Residencial Independência, Vila 31 de Março, Núcleo Genesis, Gargantilha, Jardim Roseira, Jardim SulAmérica, Parque São Bento e Jardim Nova Europa. A força-tarefa mobilizou equipes das secretarias de Saúde, Serviços Públicos, Clima, Segurança Pública, Urbanismo, além da Setec.

O balanço mostra avanço na estratégia de combate: somente em 2025, o GRU já realizou dez operações, vistoriando 102 imóveis de difícil acesso. Considerando as ações desde março de 2024, são 25 operações e mais de 250 imóveis fiscalizados. O grupo se tornou política pública permanente em setembro do ano passado.

29 bairros em alerta