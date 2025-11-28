28 de novembro de 2025
NATAL

Chegada do Papai Noel fecha Glicério e altera trânsito no Centro

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/PMC
Para receber o público, a avenida Francisco Glicério será interditada entre as avenidas Benjamin Constant e Dr. Campos Sales.
Para receber o público, a avenida Francisco Glicério será interditada entre as avenidas Benjamin Constant e Dr. Campos Sales.

O tradicional evento de chegada do Papai Noel será o ponto alto da programação de fim de ano em Campinas nesta sexta-feira (28), com concentração no Largo do Rosário a partir das 17h. Para receber o público, a avenida Francisco Glicério será interditada entre as avenidas Benjamin Constant e Dr. Campos Sales, em operação que deve se estender até 22h.

  • Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Segundo a Emdec, outros cruzamentos poderão ser bloqueados a qualquer momento, conforme o fluxo e a necessidade de garantir a segurança do público. A operação começa cedo: a partir das 7h, agentes realizam reserva de vagas, monitoramento e os primeiros fechamentos de vias.

Serão pelo menos quatro pontos de bloqueio total, com possibilidade de ampliação:

  • Francisco Glicério x Benjamin Constant
  • Bernardino de Campos x Barão de Jaguara
  • Bernardino de Campos x Regente Feijó
  • General Osório x José Paulino

Desvios e transporte coletivo

Com o bloqueio na Glicério e na Benjamin Constant, condutores serão orientados a seguir pela Benjamin Constant, depois Senador Saraiva (pista interna) e, em seguida, acessar a Campos Sales para retomar a Glicério.

Já o fechamento da Campos Sales com a José Paulino vai alterar todo o fluxo de veículos e ônibus. O desvio será pelas avenidas Campos Sales, Francisco Glicério e rua Conceição, retornando ao itinerário normal na rua Irmã Serafina. Agentes da Emdec estarão nos pontos de maior movimento para orientar motoristas e passageiros.

Visitação aberta todos os dias

O público poderá visitar diariamente a Vila do Papai Noel, instalada no Largo do Rosário e decorada especialmente para o período natalino. A programação é organizada pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação, com apoio da Acic e de empresas parceiras.

