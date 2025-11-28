O tradicional evento de chegada do Papai Noel será o ponto alto da programação de fim de ano em Campinas nesta sexta-feira (28), com concentração no Largo do Rosário a partir das 17h. Para receber o público, a avenida Francisco Glicério será interditada entre as avenidas Benjamin Constant e Dr. Campos Sales, em operação que deve se estender até 22h.

Segundo a Emdec, outros cruzamentos poderão ser bloqueados a qualquer momento, conforme o fluxo e a necessidade de garantir a segurança do público. A operação começa cedo: a partir das 7h, agentes realizam reserva de vagas, monitoramento e os primeiros fechamentos de vias.

Serão pelo menos quatro pontos de bloqueio total, com possibilidade de ampliação:

Francisco Glicério x Benjamin Constant

Bernardino de Campos x Barão de Jaguara

Bernardino de Campos x Regente Feijó

General Osório x José Paulino

Desvios e transporte coletivo