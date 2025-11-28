A Unicamp realiza neste domingo (30) e na segunda-feira (1º) a segunda fase do Vestibular 2026, etapa decisiva do processo seletivo. As provas começam às 9h, com acesso permitido somente até esse horário, e serão aplicadas em 23 cidades do país, incluindo Campinas, Piracicaba, Limeira, Jundiaí, Mogi Guaçu, São Paulo e seis capitais brasileiras.
- Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.
A Comvest orienta que os candidatos cheguem às 8h, já que não haverá tolerância após o fechamento dos portões. O exame terá cinco horas de duração, com permanência mínima de duas.
A segunda fase é composta exclusivamente por questões dissertativas, divididas em um bloco comum e outro específico conforme a área escolhida.
No domingo, todos os candidatos farão a Redação, além da prova de Língua Portuguesa e Literaturas, e uma prova interdisciplinar reunindo Inglês e Ciências da Natureza.
Na segunda-feira, o conteúdo inclui a prova de Matemática — com número de questões variável conforme a área — e uma prova interdisciplinar de Ciências Humanas. Em seguida, cada estudante responde aos conteúdos específicos:
— Biológicas/Saúde: Biologia e Química
— Exatas/Tecnológicas: Física e Química
— Humanas/Artes: Geografia, História, Filosofia e Sociologia
Cada questão possui dois itens, valendo dois pontos cada.
Para fazer a prova, é obrigatório apresentar documento de identidade original, além de caneta preta transparente, lápis, borracha e garrafa de água. É permitido o uso de régua transparente e compasso. Estão proibidos celulares, relógios, eletrônicos, marca-texto, corretivo, boné e acessórios. Alimentos leves e bebidas não alcoólicas são liberados.
As provas de Habilidades Específicas para Artes Visuais, Artes Cênicas e Dança ocorrerão de 3 a 5 de dezembro, apenas em Campinas. A primeira chamada será divulgada em 23 de janeiro.