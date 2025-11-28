A Unicamp realiza neste domingo (30) e na segunda-feira (1º) a segunda fase do Vestibular 2026, etapa decisiva do processo seletivo. As provas começam às 9h, com acesso permitido somente até esse horário, e serão aplicadas em 23 cidades do país, incluindo Campinas, Piracicaba, Limeira, Jundiaí, Mogi Guaçu, São Paulo e seis capitais brasileiras.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

A Comvest orienta que os candidatos cheguem às 8h, já que não haverá tolerância após o fechamento dos portões. O exame terá cinco horas de duração, com permanência mínima de duas.

A segunda fase é composta exclusivamente por questões dissertativas, divididas em um bloco comum e outro específico conforme a área escolhida.