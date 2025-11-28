A Vigilância Sanitária de Americana interditou, na tarde desta quinta-feira (27), a área de açougue de um supermercado no Jardim Alvorada, após encontrar produtos vencidos, alimentos sem registro e falhas graves de manipulação. A operação foi realizada em conjunto com a Polícia Civil, que acompanhou o trabalho dos fiscais e conduziu a gerente à delegacia para esclarecimentos.

Durante a inspeção, os agentes identificaram que o setor de carnes operava sem as condições mínimas exigidas pela legislação sanitária. A porta de acesso à área externa estava aberta e sem tela de proteção, permitindo a entrada de insetos e aumentando o risco de contaminação.

Foram apreendidos diversos itens considerados impróprios para consumo, como ovos, bebidas lácteas, hambúrgueres, pernil, frango, frango empanado, linguiça e gordura de porco. Todo o material seguiu para descarte.