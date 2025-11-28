Um homem de 34 anos foi preso em flagrante, na noite desta quinta-feira (27), após ser encontrado com uma grande quantidade de drogas na Rua Padre José Gáspar, na Vila Formosa, em Campinas. A ocorrência foi registrada pela Guarda Municipal por volta das 21h15, segundo o boletim do 1º Distrito Policial.

Os guardas patrulhavam a região quando notaram que um homem carregava uma sacola na via pública. Ao perceber a aproximação da viatura, ele jogou o pacote no chão e tentou sair do local, mas foi abordado.

Na busca pessoal, a equipe encontrou duas porções de crack com o suspeito. Já na sacola descartada instantes antes, havia uma grande quantidade de entorpecentes fracionados para venda, totalizando milhares de unidades.