Um homem de 34 anos foi preso em flagrante, na noite desta quinta-feira (27), após ser encontrado com uma grande quantidade de drogas na Rua Padre José Gáspar, na Vila Formosa, em Campinas. A ocorrência foi registrada pela Guarda Municipal por volta das 21h15, segundo o boletim do 1º Distrito Policial.
Os guardas patrulhavam a região quando notaram que um homem carregava uma sacola na via pública. Ao perceber a aproximação da viatura, ele jogou o pacote no chão e tentou sair do local, mas foi abordado.
Na busca pessoal, a equipe encontrou duas porções de crack com o suspeito. Já na sacola descartada instantes antes, havia uma grande quantidade de entorpecentes fracionados para venda, totalizando milhares de unidades.
Segundo o boletim, foram apreendidos:
- 1.090 porções pequenas de maconha
- 980 porções grandes de maconha
- 576 tubetes de maconha
- 575 eppendorfs de cocaína
- 47 porções de haxixe
- 2 porções de crack
O material passou por análise no Instituto de Criminalística, que emitiu laudo provisório confirmando positividade para maconha e cocaína.
Durante a abordagem, o suspeito afirmou que teria recebido “duas pedras de crack” de um homem em um carro para levar a sacola até um bueiro na região. Disse ainda que apenas deixaria o material no local.
Diante da grande quantidade de drogas e dos indícios de tráfico, a Polícia Civil decretou prisão em flagrante.