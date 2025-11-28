28 de novembro de 2025
DETIDO

Homem é preso com mais de 3 mil porções de drogas em Campinas

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
Guarda Municipal prende suspeito de 34 anos com entorpecentes na Vila Formosa; homem foi autuado por tráfico.
Um homem de 34 anos foi preso em flagrante, na noite desta quinta-feira (27), após ser encontrado com uma grande quantidade de drogas na Rua Padre José Gáspar, na Vila Formosa, em Campinas. A ocorrência foi registrada pela Guarda Municipal por volta das 21h15, segundo o boletim do 1º Distrito Policial.

Os guardas patrulhavam a região quando notaram que um homem carregava uma sacola na via pública. Ao perceber a aproximação da viatura, ele jogou o pacote no chão e tentou sair do local, mas foi abordado.

Na busca pessoal, a equipe encontrou duas porções de crack com o suspeito. Já na sacola descartada instantes antes, havia uma grande quantidade de entorpecentes fracionados para venda, totalizando milhares de unidades.

Segundo o boletim, foram apreendidos:

  • 1.090 porções pequenas de maconha
  • 980 porções grandes de maconha
  • 576 tubetes de maconha
  • 575 eppendorfs de cocaína
  • 47 porções de haxixe
  • 2 porções de crack

O material passou por análise no Instituto de Criminalística, que emitiu laudo provisório confirmando positividade para maconha e cocaína.

Durante a abordagem, o suspeito afirmou que teria recebido “duas pedras de crack” de um homem em um carro para levar a sacola até um bueiro na região. Disse ainda que apenas deixaria o material no local.

Diante da grande quantidade de drogas e dos indícios de tráfico, a Polícia Civil decretou prisão em flagrante.

