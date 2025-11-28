A primeira ação piloto da Operação pela Vida, realizada nesta quinta-feira (27), abordou 276 condutores na rodovia Heitor Penteado, próximo ao Parque Ecológico. A iniciativa da Prefeitura de Campinas visa reduzir mortes e lesões graves causadas pelo álcool no trânsito.

Foram parados 237 motoristas de automóveis e 39 motociclistas, sendo 200 homens e 76 mulheres. Dois condutores se recusaram a fazer o teste do bafômetro e foram autuados. A recusa é infração gravíssima, multiplicada por 10 (R$ 2.934,70), e prevê suspensão da CNH por 12 meses. Os veículos foram liberados após motoristas habilitados comparecerem e realizarem o teste.

De acordo com o gerente de Fiscalização e Operação da Emdec, Claudionir Thomás De Sá, “a Operação pela Vida une forças de segurança para fazer valer a Lei Seca e retirar das ruas condutores que dirigem embriagados. O foco é atacar o fator que mais matou em 2024”. Os pontos de blitz são definidos a partir de dados de acidentalidade, priorizando trechos com maior concentração de sinistros.