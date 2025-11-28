A primeira ação piloto da Operação pela Vida, realizada nesta quinta-feira (27), abordou 276 condutores na rodovia Heitor Penteado, próximo ao Parque Ecológico. A iniciativa da Prefeitura de Campinas visa reduzir mortes e lesões graves causadas pelo álcool no trânsito.
- Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.
Foram parados 237 motoristas de automóveis e 39 motociclistas, sendo 200 homens e 76 mulheres. Dois condutores se recusaram a fazer o teste do bafômetro e foram autuados. A recusa é infração gravíssima, multiplicada por 10 (R$ 2.934,70), e prevê suspensão da CNH por 12 meses. Os veículos foram liberados após motoristas habilitados comparecerem e realizarem o teste.
De acordo com o gerente de Fiscalização e Operação da Emdec, Claudionir Thomás De Sá, “a Operação pela Vida une forças de segurança para fazer valer a Lei Seca e retirar das ruas condutores que dirigem embriagados. O foco é atacar o fator que mais matou em 2024”. Os pontos de blitz são definidos a partir de dados de acidentalidade, priorizando trechos com maior concentração de sinistros.
A operação utilizou bafômetros aprovados e aferidos pelo Inmetro. A Emdec dispõe de seis etilômetros ativos e 12 etilômetros passivos, que fazem triagem sem necessidade de soprar.
Além das ações relacionadas ao álcool, a blitz registrou 22 autuações, sendo 17 em automóveis e cinco em motocicletas. Entre as irregularidades estavam transposição do bloqueio policial, licenciamento vencido e más condições do veículo. Oito veículos foram removidos ao Pátio Municipal.