TJ mantém pena de homem que roubou R$ 39 mil em remédios

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
A decisão da 3ª Vara Judicial de Vinhedo, que havia fixado a pena em 6 anos e 8 meses de reclusão em regime semiaberto, foi, portanto, confirmada.
7ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a condenação de um homem acusado de assaltar uma farmácia e roubar medicamentos para emagrecimento avaliados em R$ 39,4 mil, em Vinhedo. A decisão confirma a sentença da 3ª Vara Judicial, que havia fixado pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime semiaberto.

Segundo o processo, o crime ocorreu próximo ao fechamento da farmácia. O réu e um comparsa foram até o caixa, anunciaram o assalto e ameaçaram funcionários com uma arma de fogo. Após levarem o dinheiro, os assaltantes foram até uma geladeira, roubaram medicamentos e fugiram do local.

O relator do julgamento, desembargador Freitas Filho, rejeitou o recurso da defesa e afirmou que a materialidade e a autoria do crime foram “comprovadas de forma exaustiva”. No voto, o magistrado ressaltou que a falta de reconhecimento direto das vítimas não inviabiliza a condenação.

O desembargador destacou ainda que o réu possuía tatuagem semelhante à registrada nas câmeras de segurança, além de ter em casa roupas idênticas às usadas pelo criminoso. Ele também havia sido preso poucos dias depois, em flagrante, por assaltar uma farmácia da mesma rede em outra cidade.

