A 7ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a condenação de um homem acusado de assaltar uma farmácia e roubar medicamentos para emagrecimento avaliados em R$ 39,4 mil, em Vinhedo. A decisão confirma a sentença da 3ª Vara Judicial, que havia fixado pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime semiaberto.

Segundo o processo, o crime ocorreu próximo ao fechamento da farmácia. O réu e um comparsa foram até o caixa, anunciaram o assalto e ameaçaram funcionários com uma arma de fogo. Após levarem o dinheiro, os assaltantes foram até uma geladeira, roubaram medicamentos e fugiram do local.

O relator do julgamento, desembargador Freitas Filho, rejeitou o recurso da defesa e afirmou que a materialidade e a autoria do crime foram “comprovadas de forma exaustiva”. No voto, o magistrado ressaltou que a falta de reconhecimento direto das vítimas não inviabiliza a condenação.