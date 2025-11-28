Uma viatura da Guarda Municipal de Campinas capotou após se envolver em uma colisão na manhã desta quinta-feira (27), na região do Parque Santa Bárbara. Dois guardas que estavam no veículo oficial, além de uma criança de cinco anos, que estava no carro de passeio atingido, sofreram ferimentos leves.

O acidente aconteceu em um cruzamento enquanto a equipe seguia em direção à Rodovia SP-101, no trecho Hortolândia–Campinas. Segundo as informações iniciais, a viatura foi atingida por um carro de passeio, o que provocou a batida e, em seguida, o capotamento do veículo oficial.

Os próprios guardas acionaram o Corpo de Bombeiros para o atendimento. A criança foi levada ao pronto-socorro do Jardim Padre Anchieta para avaliação médica.