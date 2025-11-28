Um casal foi preso na quarta-feira (26) após uma ação policial revelar violência doméstica, descumprimento de medida protetiva e maus-tratos contra três crianças e um cão, em uma casa no Jardim Basilicato, em Sumaré. A ocorrência começou na Rua das Gravilhas, onde a Polícia Militar foi acionada para atender um caso de agressão.

Segundo moradores, o casal discutia de forma intensa e deixou o local antes da chegada dos policiais. Quando a mulher retornou, contou à equipe que o companheiro havia invadido a residência, violando uma medida protetiva em vigor. Em patrulhamento, os policiais localizaram o homem, que foi preso em flagrante. Ele e a mulher foram levados à Delegacia de Defesa da Mulher.

A gravidade do caso só veio à tona quando a autoridade policial decidiu retornar ao imóvel para novas verificações. Dentro da casa, os policiais encontraram um cenário insalubre e três crianças em situação de risco, com sinais de maus-tratos. No local também havia um cão em condição degradante, apresentando lesões e sem alimentação adequada.