POLÍCIA

Casal é preso pela PM com 20 quilos de drogas em Sumaré

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Durante abordagem de rotina, equipe da Força Tática descobriu armazém usado para preparar e fracionar entorpecentes na região.
Uma ação de rotina da Força Tática resultou na apreensão de grande quantidade de drogas e na prisão de um casal por tráfico, em Sumaré. A ocorrência teve início durante patrulhamento pela Rodovia Municipal Adauto Campo Dall'Orto, no Jardim Manchester, quando os policiais avistaram um veículo que realizou manobra brusca ao perceber a viatura.

Na busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado com o motorista, mas uma vistoria no carro revelou porções de maconha no interior do veículo. O casal apresentou nervosismo evidente e deu versões contraditórias sobre o trajeto e a origem da droga. Diante disso, a mulher acabou confessando e levou os policiais até uma chácara na região de Paulínia, usada como depósito e centro de preparo de entorpecentes.

No imóvel, os policiais encontraram uma estrutura completa para o processamento das drogas, com grande quantidade de material já pronto para venda e equipamentos utilizados no fracionamento.

Foram apreendidos:

  • 15 kg de cocaína
  • 5 kg de maconha
  • 80 mil tubos eppendorf vazios
  • 13 facas para corte de maconha
  • 4 liquidificadores para refino
  • 4 balanças digitais
  • 4 peneiras
  • 3 rolos de papel filme
  • Vasto material de embalagem

O casal foi conduzido ao Plantão Policial de Sumaré e autuado por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Ambos permaneceram presos, à disposição da Justiça.

