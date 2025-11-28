Uma ação de rotina da Força Tática resultou na apreensão de grande quantidade de drogas e na prisão de um casal por tráfico, em Sumaré. A ocorrência teve início durante patrulhamento pela Rodovia Municipal Adauto Campo Dall'Orto, no Jardim Manchester, quando os policiais avistaram um veículo que realizou manobra brusca ao perceber a viatura.

Na busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado com o motorista, mas uma vistoria no carro revelou porções de maconha no interior do veículo. O casal apresentou nervosismo evidente e deu versões contraditórias sobre o trajeto e a origem da droga. Diante disso, a mulher acabou confessando e levou os policiais até uma chácara na região de Paulínia, usada como depósito e centro de preparo de entorpecentes.

No imóvel, os policiais encontraram uma estrutura completa para o processamento das drogas, com grande quantidade de material já pronto para venda e equipamentos utilizados no fracionamento.