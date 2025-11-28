Um homem de 36 anos foi preso em flagrante em Mogi Guaçu após uma ação da Polícia Militar que resultou na apreensão de aproximadamente 38 quilos de drogas, em um dos maiores flagrantes de tráfico já registrados na cidade.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

A ocorrência teve início durante patrulhamento na Avenida dos Trabalhadores, quando os policiais perceberam que o motorista de um veículo tentou fugir ao notar a presença da viatura. A perseguição avançou por diversas ruas até a Rua Rosa Martins Camargo, no Jardim Camargo I, onde o suspeito arremessou uma sacola pela janela. Pouco depois, ele abandonou o carro no Jardim Paulista e tentou fugir a pé, mas foi detido.

Na abordagem, os policiais encontraram 26 tubos de cocaína prontos para venda. Dentro do carro havia ainda 5.000 microtubos vazios, indicando a escala da operação de embalagem.

Estoque maior em casa