Calor aumenta na RMC e temperaturas podem chegar a 32°C

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
Thiago Rovêdo/Sampi Campinas
Previsão para os próximos dias aponta tempo firme, sem chuva, e umidade do ar em queda, podendo atingir níveis de atenção.
Os moradores da RMC (Região Metropolitana de Campinas) devem se preparar para uma sequência de dias quentes e secos. Segundo as previsões meteorológicas, as temperaturas seguem em elevação e devem atingir os maiores picos nesta sexta-feira (28) e sábado (29), quando as máximas podem chegar aos 32°C.

O calor durante o dia contrasta com as noites mais amenas, já que os termômetros devem marcar mínimas próximas de 15°C. A sensação de frio pode ser ampliada entre a madrugada e o início da manhã devido aos ventos moderados que ainda atuam sobre a região.

Outro ponto de atenção é a queda na umidade relativa do ar. Na sexta e no sábado, os índices podem chegar a cerca de 30%, faixa classificada como estado de atenção pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

A previsão não indica chuva para os próximos dias, mantendo o período de tempo firme e seco em toda a região.

