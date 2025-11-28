Os moradores da RMC (Região Metropolitana de Campinas) devem se preparar para uma sequência de dias quentes e secos. Segundo as previsões meteorológicas, as temperaturas seguem em elevação e devem atingir os maiores picos nesta sexta-feira (28) e sábado (29), quando as máximas podem chegar aos 32°C.

O calor durante o dia contrasta com as noites mais amenas, já que os termômetros devem marcar mínimas próximas de 15°C. A sensação de frio pode ser ampliada entre a madrugada e o início da manhã devido aos ventos moderados que ainda atuam sobre a região.

Outro ponto de atenção é a queda na umidade relativa do ar. Na sexta e no sábado, os índices podem chegar a cerca de 30%, faixa classificada como estado de atenção pela Organização Mundial da Saúde (OMS).