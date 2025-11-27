A Operação Poço de Lobato desta quinta-feira teve a apreensão de oito sacos de esmeraldas brutas em uma empresa localizada em Campinas. Cada pacote foi avaliado em cerca de R$ 11 mil, e um laudo técnico encontrado no local confirma a autenticidade das pedras. A ofensiva também recolheu mais de R$ 2 milhões em espécie em dois endereços na capital paulista.
As apreensões integram a megaoperação deflagrada pelo CIRA/SP (Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos), que cumpre mandados em seis Estados: São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Distrito Federal, Bahia e Maranhão. A força-tarefa mobiliza mais de 621 agentes públicos, com participação dos GAECOs, das secretarias fazendárias, da Receita Federal, da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, das Polícias Civil e Militar e de outros órgãos de fiscalização.
O foco da investigação é o Grupo Refit, comandado pelo empresário Ricardo Magro, apontado como o maior devedor de ICMS de São Paulo, o segundo maior do Rio de Janeiro e um dos principais devedores da União. Na região de Campinas, cinco endereços foram alvos de mandados, sendo dois na metrópole e três em Paulínia.
Divulgação
De acordo com o CIRA/SP, as apurações revelam um complexo esquema de fraude fiscal estruturado para driblar a cobrança de impostos sobre combustíveis. O suposto esquema teria provocado prejuízo superior a R$ 26 bilhões, já inscritos em dívida ativa. As investigações envolvem mais de 190 pessoas físicas e jurídicas, suspeitas de integrar organização criminosa, lavar dinheiro e praticar crimes contra a ordem econômica e tributária.
Os relatórios apontam que o grupo usava empresas interpostas, simulava operações interestaduais, manipulava estruturas societárias e criava múltiplas camadas financeiras para dificultar o rastreamento de beneficiários e manter o controle sobre as etapas da cadeia de combustíveis. O dinheiro das fraudes teria circulado por holdings, offshores, instituições de pagamento e fundos de investimento, com participação direta de administradoras financeiras para promover blindagem patrimonial.
Além das buscas, a operação impôs bloqueio judicial de R$ 8,9 bilhões a pedido da Procuradoria-Geral do Estado. Em paralelo, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional obteve na Justiça Federal a indisponibilidade de mais R$ 1,2 bilhão.
A operação recebeu o nome de Poço de Lobato em referência ao primeiro poço de petróleo do Brasil, descoberto em Salvador, em 1939 — símbolo da origem histórica do setor em que o grupo investigado atua.