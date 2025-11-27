A Operação Poço de Lobato desta quinta-feira teve a apreensão de oito sacos de esmeraldas brutas em uma empresa localizada em Campinas. Cada pacote foi avaliado em cerca de R$ 11 mil, e um laudo técnico encontrado no local confirma a autenticidade das pedras. A ofensiva também recolheu mais de R$ 2 milhões em espécie em dois endereços na capital paulista.

As apreensões integram a megaoperação deflagrada pelo CIRA/SP (Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos), que cumpre mandados em seis Estados: São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Distrito Federal, Bahia e Maranhão. A força-tarefa mobiliza mais de 621 agentes públicos, com participação dos GAECOs, das secretarias fazendárias, da Receita Federal, da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, das Polícias Civil e Militar e de outros órgãos de fiscalização.

O foco da investigação é o Grupo Refit, comandado pelo empresário Ricardo Magro, apontado como o maior devedor de ICMS de São Paulo, o segundo maior do Rio de Janeiro e um dos principais devedores da União. Na região de Campinas, cinco endereços foram alvos de mandados, sendo dois na metrópole e três em Paulínia.