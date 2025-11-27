A Azul decidiu retirar de vez da malha aérea a rota entre Campinas (VCP) e Paris (ORY). O trecho, que havia sido reconfigurado para operação sazonal entre abril e outubro do próximo ano, não voltará a ser oferecido em 2026. A companhia informou que a mudança faz parte de um plano de otimização da rede internacional, com prioridade para mercados considerados mais promissores — especialmente os Estados Unidos, onde a empresa prevê forte demanda impulsionada pela Copa do Mundo de 2026.

A empresa ressaltou que a suspensão foi cuidadosamente avaliada, levando em conta sustentabilidade operacional, capacidade de retorno e projeções de demanda. Segundo a Azul, a redistribuição da frota permitirá reforçar rotas internacionais já consolidadas e abrir novas possibilidades de expansão.

No comunicado enviado à imprensa, a companhia afirmou que sua operação global já registra crescimento superior a 30% neste ano, com destaque para os destinos norte-americanos. A decisão, segundo a empresa, poderá ser revista futuramente, caso o cenário internacional se altere.