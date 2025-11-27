O Departamento de Limpeza Urbana da Secretaria de Serviços Públicos informou que o horário da coleta de lixo domiciliar realizada durante o dia será antecipado para as 6h, a partir da próxima segunda-feira, 1º de dezembro. A mudança ocorre devido ao calor mais intenso previsto para o período e valerá até 30 de abril.

A medida atende a uma solicitação do Siemaco-Campinas, sindicato que representa os trabalhadores do setor, como forma de garantir melhores condições de trabalho e reduzir a exposição dos coletores às altas temperaturas.

A orientação da Prefeitura é para que os moradores coloquem os sacos de lixo na calçada mais cedo do que o habitual, garantindo que o material seja recolhido no novo horário. A alteração vale apenas para o serviço diurno. A coleta realizada no período noturno seguirá sem mudanças.