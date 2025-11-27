As tradicionais feiras livres de Campinas, conhecidas há décadas pela estrutura simples de metal, lonas coloridas e atendimento direto no balcão, estão passando por uma transformação silenciosa — e visível. As antigas barracas de pastel, sucos, lanches e salgados começam a dar lugar a estruturas modernas, padronizadas e com tecnologia incorporada, em um movimento que aproxima a experiência da feira daquela oferecida por grandes redes de fast food.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Nos últimos meses, o cenário se repete em vários bairros da cidade. Barracas metálicas agora convivem com trailers equipados com vitrines de inox, iluminação embutida, telas de atendimento, totens de pagamento digital e até sistemas de autoatendimento com QR Code. É um salto estético e operacional que surpreende frequentadores acostumados ao modelo tradicional.

Feiras como as do Cambuí, Taquaral e Jardim Leonor já têm stands que operam praticamente como microlojas sobre rodas. Alguns oferecem cardápio digital, pagamento por aproximação e painel eletrônico de pedidos. Outros apostam em identidade visual padronizada e presença ativa nas redes sociais — algo impensável no setor há poucos anos.

Praticidade e mordenidade