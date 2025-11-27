As tradicionais feiras livres de Campinas, conhecidas há décadas pela estrutura simples de metal, lonas coloridas e atendimento direto no balcão, estão passando por uma transformação silenciosa — e visível. As antigas barracas de pastel, sucos, lanches e salgados começam a dar lugar a estruturas modernas, padronizadas e com tecnologia incorporada, em um movimento que aproxima a experiência da feira daquela oferecida por grandes redes de fast food.
- Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.
Nos últimos meses, o cenário se repete em vários bairros da cidade. Barracas metálicas agora convivem com trailers equipados com vitrines de inox, iluminação embutida, telas de atendimento, totens de pagamento digital e até sistemas de autoatendimento com QR Code. É um salto estético e operacional que surpreende frequentadores acostumados ao modelo tradicional.
Feiras como as do Cambuí, Taquaral e Jardim Leonor já têm stands que operam praticamente como microlojas sobre rodas. Alguns oferecem cardápio digital, pagamento por aproximação e painel eletrônico de pedidos. Outros apostam em identidade visual padronizada e presença ativa nas redes sociais — algo impensável no setor há poucos anos.
Praticidade e mordenidade
Divulgação
No segmento dos pastéis, símbolo das feiras brasileiras, a mudança é ainda mais nítida. Boxes como o da Pastéis Osiro, presente em diversas feiras da cidade, chamam a atenção pela combinação de visual profissional com a agilidade tradicional. O trailer exibe fachada personalizada, QR Code para cardápio, terminal de autoatendimento e um sistema de produção organizado.
“A gente quis trazer uma modernização também para o nosso espaço e a praticidade, né? O nosso caminhão traz (o box) sobe, desce e a gente não precisa estar carregando esse espaço. Ficou bem mais fácil e mais seguro também”, explicou a proprietária Vanessa Osiro.
Os feirantes afirmam que a mudança não é apenas estética. Estruturas modernas oferecem mais higiene, agilidade, controle de estoque e conforto para as equipes. Segundo Vanessa, o investimento foi alto, mas necessário. “A gente fez um totem também de autoatendimento aqui na nossa banca. Foi um investimento bem alto, mas que está trazendo retorno. (...) A gente já pegou algumas chuvas bem fortes aqui e, graças a Deus, manteve essa estrutura tranquila”, afirmou.
Para o público, a experiência fica mais organizada e segura — sem perder o charme do pastel quentinho. “O pastel já era bom e o lugar ficou muito mais bonito”, disse o cliente Victor Henrique.
Apesar da modernização, os elementos afetivos permanecem. As porções continuam generosas e o ambiente segue familiar. O que muda é a forma: o que era lona vira estrutura, e a tradição agora se soma à conveniência.
Campinas, que vive uma transformação gastronômica em várias frentes, vê suas feiras acompanharem esse movimento. A comida de rua, tão presente no dia a dia da cidade, ganha um novo capítulo: mais moderna, mais organizada e mais conectada ao ritmo atual. Uma revolução silenciosa, iniciada por pequenos empreendedores, que já mudou a paisagem das manhãs — e noites — de feira.