O Parque Ecológico de Campinas recebe, de 5 a 8 de dezembro, a 1ª edição do Folk Festival Music & Food, evento gratuito que combina música ao vivo, gastronomia variada, atrações culturais e atividades para todas as idades. A entrada e o estacionamento são gratuitos, e o festival conta com apoio da Secretaria de Cultura e Turismo de Campinas.

Com uma proposta que mistura sabores brasileiros e norte-americanos, o público encontrará desde costelão no fogo de chão, torresmo de rolo e espetinhos, até o tradicional BBQ americano, com carnes defumadas em cortes especiais. O evento também terá o Festival do Sorvete, reunindo gelatos, milk shakes, picolés, raspadinhas e versões preparadas com caldo de cana.

A programação musical inclui dez shows de rock, blues, folk e country, distribuídos ao longo de todos os dias. No domingo, o espaço recebe um Encontro de Carros e Motos Antigos e Retrô, reunindo veículos clássicos do automobilismo. Para as crianças, haverá espaço kids completo e trenzinho.