O Parque Ecológico de Campinas recebe, de 5 a 8 de dezembro, a 1ª edição do Folk Festival Music & Food, evento gratuito que combina música ao vivo, gastronomia variada, atrações culturais e atividades para todas as idades. A entrada e o estacionamento são gratuitos, e o festival conta com apoio da Secretaria de Cultura e Turismo de Campinas.
- Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.
Com uma proposta que mistura sabores brasileiros e norte-americanos, o público encontrará desde costelão no fogo de chão, torresmo de rolo e espetinhos, até o tradicional BBQ americano, com carnes defumadas em cortes especiais. O evento também terá o Festival do Sorvete, reunindo gelatos, milk shakes, picolés, raspadinhas e versões preparadas com caldo de cana.
A programação musical inclui dez shows de rock, blues, folk e country, distribuídos ao longo de todos os dias. No domingo, o espaço recebe um Encontro de Carros e Motos Antigos e Retrô, reunindo veículos clássicos do automobilismo. Para as crianças, haverá espaço kids completo e trenzinho.
A organização solicita, de forma voluntária, a doação de 1 kg de alimento, destinado ao Fundo Social.
PROGRAMAÇÃO DE SHOWS
5/12 – Sexta-feira (Abertura)
19h30 – Aerosmith Cover – Banda Crazy
20h30 – Guns N’ Roses Cover – Banda Nightrain
6/12 – Sábado
13h – Pop/Rock Acústico – Sophia Martins
15h – Classic Rock (anos 70) – Banda Threepsy
18h – Tributo Anos 60 – Banda Midnight Rockers
20h – Queen Cover – Banda Her Majesty
7/12 – Domingo
9h – Encontro de Carros e Motos Antigos e Retrô
12h – Creedence / Beatles / Rolling Stones – Banda CBR
15h – Clássicos do Cinema + Tributo Stevie Ray Vaughan e ZZ Top – Banda Big Bad Wolf
18h – Folk / Country – Banda Folkin Heads
8/12 – Segunda-feira
13h – Classic Rock – Banda Crossrock Acoustic
15h – Country Rock – Bruno Valente e Banda
17h – AC/DC Cover – Banda Rising Power
SERVIÇO
Folk Festival Music & Food – 1ª edição
Local: Parque Ecológico de Campinas – Rodovia Heitor Penteado, km 3
Datas: 5 a 8 de dezembro
Entrada e estacionamento: gratuitos (com sugestão de doação de 1 kg de alimento)
Realização: MK Produções e Eventos
Apoio: Secretaria de Cultura e Turismo de Campinas