A Prefeitura de Vinhedo reorganizou o atendimento de urgência e emergência da rede municipal durante a reforma da Unidade de Pronto Atendimento (UPA). A mudança, segundo o governo, garante continuidade no serviço e maior agilidade para pacientes de baixa complexidade.

A Santa Casa de Vinhedo segue atendendo normalmente, mas, por ser estrutura hospitalar de urgência, permanece priorizando casos graves, conforme os protocolos de classificação de risco. Em períodos de maior demanda, pacientes com sintomas leves podem enfrentar espera maior, já que quadros críticos sempre recebem prioridade.

Com o fechamento temporário da UPA para obras, equipes e parte da estrutura foram realocadas para a região da Capela. Os atendimentos passaram a ser distribuídos entre duas unidades que funcionam 24 horas por dia: