O Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos de São Paulo (CIRA/SP) deflagrou, nesta quinta-feira (27), a Operação Poço de Lobato, para cumprir mandados de busca e apreensão em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Distrito Federal, Bahia e Maranhão. A ofensiva mobilizou mais de 621 agentes públicos e contou com apoio de GAECOs, da Secretaria da Fazenda paulista, da Procuradoria-Geral do Estado, da Receita Federal, da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, da Secretaria Municipal da Fazenda de São Paulo e das Polícias Civil e Militar.

O foco da investigação é o Grupo Refit, comandado pelo empresário Ricardo Magro, apontado como o maior devedor de ICMS do estado de São Paulo, o segundo maior do Rio de Janeiro e também um dos principais devedores da União. Ao todo, cinco alvos estão na região - dois em Campinas e três em Paulínia.

Segundo o CIRA/SP, as apurações revelam um esquema de fraude fiscal estruturada que teria causado prejuízo superior a R$ 26 bilhões, já inscritos em dívida ativa. Ao menos 190 pessoas físicas e jurídicas são investigadas por suspeita de integrar organização criminosa, praticar crimes contra a ordem econômica e tributária e participar de operações de lavagem de dinheiro.