O Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos de São Paulo (CIRA/SP) deflagrou, nesta quinta-feira (27), a Operação Poço de Lobato, para cumprir mandados de busca e apreensão em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Distrito Federal, Bahia e Maranhão. A ofensiva mobilizou mais de 621 agentes públicos e contou com apoio de GAECOs, da Secretaria da Fazenda paulista, da Procuradoria-Geral do Estado, da Receita Federal, da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, da Secretaria Municipal da Fazenda de São Paulo e das Polícias Civil e Militar.
O foco da investigação é o Grupo Refit, comandado pelo empresário Ricardo Magro, apontado como o maior devedor de ICMS do estado de São Paulo, o segundo maior do Rio de Janeiro e também um dos principais devedores da União. Ao todo, cinco alvos estão na região - dois em Campinas e três em Paulínia.
Segundo o CIRA/SP, as apurações revelam um esquema de fraude fiscal estruturada que teria causado prejuízo superior a R$ 26 bilhões, já inscritos em dívida ativa. Ao menos 190 pessoas físicas e jurídicas são investigadas por suspeita de integrar organização criminosa, praticar crimes contra a ordem econômica e tributária e participar de operações de lavagem de dinheiro.
As investigações indicam que o grupo usou empresas interpostas para mascarar responsabilidades tributárias, simulou operações interestaduais de combustíveis e reincidiu em descumprimentos fiscais mesmo após a imposição de Regimes Especiais de Ofício criados para impedir irregularidades.
A Procuradoria-Geral do Estado acionou o Ministério Público ao identificar o grupo como devedor contumaz, o que levou à abertura de investigação criminal no âmbito do CIRA/SP. De acordo com os órgãos envolvidos, a organização utilizava estruturas societárias complexas, múltiplas camadas financeiras e expedientes fraudulentos para ocultar beneficiários e manter o controle sobre etapas de produção e distribuição.
O dinheiro obtido com as fraudes teria circulado por holdings, offshores, instituições de pagamento e fundos de investimento, movimentando valores bilionários. Segundo o comitê, administradoras e gestoras de fundos também atuaram diretamente na circulação dos recursos, contribuindo para a blindagem patrimonial.
Além das buscas, a operação inclui medidas patrimoniais de grande impacto. O CIRA/SP conseguiu na Justiça o bloqueio imediato de R$ 8,9 bilhões vinculados ao grupo econômico. Paralelamente, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional obteve na Justiça Federal a indisponibilidade de mais R$ 1,2 bilhão.
O nome da ação, Poço de Lobato, remete ao primeiro poço de petróleo descoberto no Brasil, em 1939, no bairro de Lobato, em Salvador.