Dois homens foram condenados a 27 anos e dois meses de reclusão, cada, em regime fechado, pelo assassinato do professor Wellington Fernando Aparecido e pelas tentativas de homicídio de duas mulheres. O crime ocorreu em novembro de 2023, na porta de uma casa noturna no bairro Cambuí, em Campinas. A denúncia que levou à condenação foi oferecida pela promotora de Justiça Verônica Silva de Oliveira.

A sentença foi proferida pelo Tribunal do Júri, que considerou provados os crimes de homicídio qualificado e tentativa de homicídio duplamente qualificada.

Como o crime aconteceu

De acordo com as provas apresentadas em juízo, tudo começou com uma discussão dentro da boate. Os dois acusados foram retirados do estabelecimento pelos seguranças, mas, inconformados, decidiram voltar para se vingar.