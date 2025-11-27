Dois homens foram condenados a 27 anos e dois meses de reclusão, cada, em regime fechado, pelo assassinato do professor Wellington Fernando Aparecido e pelas tentativas de homicídio de duas mulheres. O crime ocorreu em novembro de 2023, na porta de uma casa noturna no bairro Cambuí, em Campinas. A denúncia que levou à condenação foi oferecida pela promotora de Justiça Verônica Silva de Oliveira.
A sentença foi proferida pelo Tribunal do Júri, que considerou provados os crimes de homicídio qualificado e tentativa de homicídio duplamente qualificada.
Como o crime aconteceu
De acordo com as provas apresentadas em juízo, tudo começou com uma discussão dentro da boate. Os dois acusados foram retirados do estabelecimento pelos seguranças, mas, inconformados, decidiram voltar para se vingar.
Armados, eles retornaram ao local e efetuaram vários disparos em direção à porta da casa noturna. O professor, que era apenas um frequentador e não tinha qualquer envolvimento na briga inicial, foi atingido e morreu no local.
Além dele, duas mulheres também foram baleadas, mas sobreviveram graças ao atendimento médico rápido.
Motivo fútil e recurso que dificultou defesa
O Tribunal do Júri reconheceu duas qualificadoras que tornaram as penas mais severas: motivo fútil — a discussão dentro da boate — e recurso que dificultou a defesa das vítimas, pelo uso de arma de fogo.
A decisão acolheu integralmente a tese apresentada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo (MP-SP), responsável pela acusação.