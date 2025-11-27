27 de novembro de 2025
Sampi Campinas

Sampi Campinas
Sampi Campinas

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi Campinas nas Redes Sociais | @sampi_campinas
TRIBUNAL DO JÚRI

Dupla é condenada a 27 anos por matar professor em Campinas

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Arquivo Pessoal
Homens voltaram ao local armados após serem expulsos de boate e efetuaram disparos que vitimaram também duas mulheres.
Homens voltaram ao local armados após serem expulsos de boate e efetuaram disparos que vitimaram também duas mulheres.

Dois homens foram condenados a 27 anos e dois meses de reclusão, cada, em regime fechado, pelo assassinato do professor Wellington Fernando Aparecido e pelas tentativas de homicídio de duas mulheres. O crime ocorreu em novembro de 2023, na porta de uma casa noturna no bairro Cambuí, em Campinas. A denúncia que levou à condenação foi oferecida pela promotora de Justiça Verônica Silva de Oliveira.

  • Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

A sentença foi proferida pelo Tribunal do Júri, que considerou provados os crimes de homicídio qualificado e tentativa de homicídio duplamente qualificada.

Como o crime aconteceu

De acordo com as provas apresentadas em juízo, tudo começou com uma discussão dentro da boate. Os dois acusados foram retirados do estabelecimento pelos seguranças, mas, inconformados, decidiram voltar para se vingar.

Armados, eles retornaram ao local e efetuaram vários disparos em direção à porta da casa noturna. O professor, que era apenas um frequentador e não tinha qualquer envolvimento na briga inicial, foi atingido e morreu no local.

Além dele, duas mulheres também foram baleadas, mas sobreviveram graças ao atendimento médico rápido.

Motivo fútil e recurso que dificultou defesa

O Tribunal do Júri reconheceu duas qualificadoras que tornaram as penas mais severas: motivo fútil — a discussão dentro da boate — e recurso que dificultou a defesa das vítimas, pelo uso de arma de fogo.

A decisão acolheu integralmente a tese apresentada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo (MP-SP), responsável pela acusação.

Comentários

Comentários