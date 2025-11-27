Um empresário de 30 anos foi preso nesta quarta-feira (26) em Santa Bárbara d'Oeste, acusado de receptação qualificada. A ação, realizada por investigadores do 2º DP, resultou na apreensão de 16 aparelhos celulares.

A prisão ocorreu na Avenida da Indústria, durante a Operação “Big Mobile”, deflagrada em todo o estado de São Paulo. De acordo com a Polícia Civil, os investigadores Éderson e Leonardo estiveram no estabelecimento comercial do empresário, onde verificaram os números de IMEI de celulares à venda e outros que aguardavam conserto.

Durante a análise, foi constatado que um dos aparelhos havia sido furtado em julho, na mesma cidade, com registro de boletim de ocorrência.