Um treinador de futebol foi preso na quarta-feira (26) sob a suspeita de cometer abusos sexuais contra crianças e adolescentes em escolinhas das cidades de Americana e Santa Bárbara d'Oeste. A operação, que cumpriu mandados de busca, apreensão e prisão, foi deflagrada pela DDM (Delegacia de Defesa da Mulher) de Americana.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

De acordo com as investigações, o suspeito aproveitava de sua posição dentro de escolinhas e alojamentos para selecionar e violentar suas vítimas. O modus operandi, segundo a polícia, incluía ameaças para garantir o silêncio dos menores. Após os abusos, ele intimidava as crianças e adolescentes, afirmando que os expulsaria dos times caso contassem a alguém o que havia acontecido.

As investigações continuam em andamento para apurar a extensão total dos crimes e identificar todas as vítimas. O nome do preso não foi divulgado pela autoridade policial.