Uma ação conjunta da Guarda Municipal e da Polícia Civil resultou na recuperação de grande quantidade de roupas e acessórios furtados de uma loja no Centro de Campinas no último dia 16. A operação foi deflagrada após uma denúncia anônima.

De acordo com as investigações, os policiais foram até um apartamento no Jardim do Lago, endereço indicado pela denúncia, e encontraram parte das mercadorias furtadas com um homem.

Em depoimento, o suspeito apontou um segundo local usado como depósito: uma garagem em uma residência vazia no Jardim Aeronave de Viracopos. No imóvel, foi encontrado o restante dos itens, que foram reconhecidos pelo proprietário da loja.