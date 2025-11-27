27 de novembro de 2025
GM DE CAMPINAS

Ação recupera carga furtada e leva suspeito à prisão

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Guarda Municipal e Polícia Civil recuperam roupas furtadas e prendem suspeito por receptação em Campinas.
Uma ação conjunta da Guarda Municipal e da Polícia Civil resultou na recuperação de grande quantidade de roupas e acessórios furtados de uma loja no Centro de Campinas no último dia 16. A operação foi deflagrada após uma denúncia anônima.

De acordo com as investigações, os policiais foram até um apartamento no Jardim do Lago, endereço indicado pela denúncia, e encontraram parte das mercadorias furtadas com um homem.

Em depoimento, o suspeito apontou um segundo local usado como depósito: uma garagem em uma residência vazia no Jardim Aeronave de Viracopos. No imóvel, foi encontrado o restante dos itens, que foram reconhecidos pelo proprietário da loja.

O homem disse que havia comprado todos os produtos de um terceiro, mas foi conduzido à 2ª Delegacia Seccional, onde acabou autuado por receptação e permaneceu à disposição da Justiça.

Confira a lista completa dos itens recuperados:

  • 30 camisetas
  • 23 bonés
  • 16 bermudas de tactel
  • 2 bermudas jeans
  • 1 blusa de frio
  • 1 tênis Lacoste (tamanho 40)
  • 1 luva

