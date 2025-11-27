Uma ação conjunta da Guarda Municipal e da Polícia Civil resultou na recuperação de grande quantidade de roupas e acessórios furtados de uma loja no Centro de Campinas no último dia 16. A operação foi deflagrada após uma denúncia anônima.
De acordo com as investigações, os policiais foram até um apartamento no Jardim do Lago, endereço indicado pela denúncia, e encontraram parte das mercadorias furtadas com um homem.
Em depoimento, o suspeito apontou um segundo local usado como depósito: uma garagem em uma residência vazia no Jardim Aeronave de Viracopos. No imóvel, foi encontrado o restante dos itens, que foram reconhecidos pelo proprietário da loja.
O homem disse que havia comprado todos os produtos de um terceiro, mas foi conduzido à 2ª Delegacia Seccional, onde acabou autuado por receptação e permaneceu à disposição da Justiça.
Confira a lista completa dos itens recuperados:
- 30 camisetas
- 23 bonés
- 16 bermudas de tactel
- 2 bermudas jeans
- 1 blusa de frio
- 1 tênis Lacoste (tamanho 40)
- 1 luva