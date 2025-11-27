27 de novembro de 2025
PREVISÃO DO TEMPO

Temperaturas sobem e quinta-feira pode chegar aos 27°C na região

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Thiago Rovêdo/Sampi Campinas
Quinta-feira em Campinas
Quinta-feira em Campinas

Nos próximos dois dias, os termômetros marcarão um aumento gradual do calor na RMC (Região Metropolitana de Campinas). De acordo com a previsão, o tempo permanece estável, sem qualquer chance de chuva para esta quinta (27) e sexta-feira (28).

O destaque fica por conta da máxima de 30°C na sexta-feira. Já na quinta, a temperatura máxima prevista é de 27°C. Apesar do calor durante o dia, as madrugadas seguem amenas, com mínimas entre 13°C e 14°C.

Para esta quinta-feira, os ventos podem soprar em intensidade moderada, mas a condição não deve se repetir na sexta. A população pode aproveitar o período de tempo seco e estável para atividades ao ar livre.

