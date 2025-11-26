A Vigilância Sanitária de Campinas interditou novamente uma clínica de estética na Rua dos Bandeirantes, no Cambuí, após constatar reincidência e novas irregularidades durante inspeção realizada em 19 de novembro. A decisão, tornada pública no Diário Oficial desta quarta-feira (26), determinou a interdição total do estabelecimento.

Segundo o órgão, a clínica já havia acumulado três interdições anteriores, motivadas por denúncias e por repetidas falhas encontradas durante fiscalizações. Na visita mais recente, as equipes identificaram que o local continuava sem boas práticas de funcionamento, com infraestrutura inadequada para serviços de saúde e estética.

A inspeção também encontrou produtos sem padrão de identidade e segurança, além de itens com validade vencida, o que representa risco direto aos clientes. Diante das condições verificadas, a Polícia Civil foi acionada para acompanhamento da ocorrência.