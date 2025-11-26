A TIC Trens assumiu nesta quarta-feira (26) a operação e manutenção da Linha 7–Rubi, responsável por conectar a estação Palmeiras-Barra Funda, na capital, até Jundiaí. A partir de agora, a concessionária passa a responder pela rotina da linha, pela modernização de toda a infraestrutura e pela implantação dos futuros serviços do projeto TIC Eixo Norte.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

A mudança marca o início da concessão de 30 anos, que abrange três componentes principais: a modernização da Linha 7–Rubi, o Trem Intercidades (TIC) entre São Paulo e Campinas, previsto para entrar em operação em 2031, e o Trem Intermetropolitano (TIM), com início estimado para 2029. Somados, os projetos devem beneficiar cerca de 15 milhões de pessoas em 11 municípios e gerar mais de 10,5 mil empregos diretos e indiretos, com investimento total de R$ 14,2 bilhões.

Com seus 57 quilômetros de extensão, a Linha 7–Rubi será a base de funcionamento dos três serviços, que compartilharão a mesma malha ferroviária. A modernização das estações — programada para começar em maio de 2026 — é apontada como etapa essencial porque permitirá a conexão São Paulo–Campinas pelo TIC e o trajeto Jundiaí–Campinas pelo TIM, com paradas em Louveira, Vinhedo e Valinhos.