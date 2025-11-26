A Secretaria de Saúde de Campinas confirmou mais 11 casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) por influenza entre os dias 18 e 25 de novembro. Não houve registro de novos óbitos no período. Desde janeiro, o município contabiliza 479 casos e 63 mortes provocadas pelo vírus da gripe.

Do total de óbitos, 50 vítimas não haviam recebido a vacina. Entre os 13 que foram imunizados, dois desenvolveram sintomas antes do prazo necessário para o efeito protetor, estimado em 15 dias. A pasta destaca ainda que 62 pessoas tinham doenças preexistentes, compondo o grupo de maior vulnerabilidade.

Os números de 2025 já superam com folga os de 2024, quando a cidade registrou 342 casos e 30 mortes por SRAG causada pela influenza.