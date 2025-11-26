A Secretaria de Saúde de Campinas confirmou mais 11 casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) por influenza entre os dias 18 e 25 de novembro. Não houve registro de novos óbitos no período. Desde janeiro, o município contabiliza 479 casos e 63 mortes provocadas pelo vírus da gripe.
Do total de óbitos, 50 vítimas não haviam recebido a vacina. Entre os 13 que foram imunizados, dois desenvolveram sintomas antes do prazo necessário para o efeito protetor, estimado em 15 dias. A pasta destaca ainda que 62 pessoas tinham doenças preexistentes, compondo o grupo de maior vulnerabilidade.
Os números de 2025 já superam com folga os de 2024, quando a cidade registrou 342 casos e 30 mortes por SRAG causada pela influenza.
A Saúde reforça que a vacinação é a estratégia mais eficaz para evitar casos graves e óbitos. O imunizante está disponível para toda a população a partir de 6 meses nos 69 centros de saúde. Não é necessário agendamento; basta apresentar documento com foto e, se houver, a caderneta de vacinação.
A dose deste ano protege contra A/H1N1, A/H3N2 e influenza B. Para crianças que recebem o imunizante pela primeira vez, são necessárias duas aplicações com intervalo de 30 dias. A vacina pode ser administrada junto às demais do calendário básico.
Até 3 de novembro, Campinas aplicou 373.615 doses da vacina. Entre os grupos prioritários, foram aplicadas 167.241 doses, distribuídas da seguinte forma: 123.892 em idosos, 38.114 em crianças de 6 meses a 5 anos e 5.235 em gestantes. Outras 206.374 doses foram destinadas à população geral e a demais grupos com indicação.
A campanha, iniciada em 7 de abril, incluiu ações descentralizadas em shoppings, supermercados, terminais de ônibus, Aeroporto de Viracopos, eventos e unidades móveis, além do “Dia D” promovido no início do mês de abril. Em outubro, a vacina também foi ofertada durante a Campanha de Multivacinação.