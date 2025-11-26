A Unicamp deu um passo decisivo para inaugurar seu primeiro curso de Direito. Com 51 votos favoráveis, o Conselho Universitário (Consu) aprovou nesta terça-feira (25) a abertura do processo formal para criação tanto da faculdade quanto da graduação em Direito. A partir da decisão, a Reitoria instalará uma comissão de especialistas responsável por detalhar o projeto e definir o cronograma de implantação. Os pareceres devem ser apresentados ao Consu em março de 2026, com previsão de que o curso seja oferecido a partir de 2027. O local ainda está em estudo e pode ser no campus de Campinas ou Limeira.
- Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.
Segundo o reitor Paulo Cesar Montagner, a proposta nasce com um eixo central de inovação. O projeto pedagógico define quatro pilares estruturantes: Direitos Humanos, Direito Ambiental, Propriedade Intelectual e Direito Internacional. “A Unicamp precisa participar dos debates nacionais nesta área, assim como faz em outras áreas do conhecimento”, afirmou o reitor.
O curso será integral, com duração de 10 semestres, carga horária de 4.440 horas e habilitação para bacharel em Direito. A previsão inicial é de 80 vagas.
A pró-reitora de Graduação, Mônica Cotta, destacou que a decisão veio após um amplo levantamento sobre a oferta de Direito na região. “Levantamos os cursos existentes e identificamos eixos que não estavam contemplados. Estamos entrando em áreas raras e oferecendo algo que falta à sociedade”, disse. Ela afirmou ainda que a Unicamp fará um mapeamento das iniciativas internas para integrar pesquisa, grupos consolidados e ações interdisciplinares ao novo curso. “A Unicamp tem, por exemplo, um núcleo de Direitos Humanos amplamente consolidado”, completou.
O presidente do grupo de trabalho que elaborou a proposta, Edmilson Manganote, ressaltou que o modelo inclui uma forte carga extensionista. O projeto já nasce com seis atividades de extensão incorporadas à estrutura curricular, nas chamadas ações de “curricularização da extensão”.
O relatório do GT lembra ainda que o curso será instalado em uma universidade de forte tradição em pesquisa, inovação e políticas de inclusão, localizada em uma região com alta atividade econômica e desafios sociais relevantes. “O curso de Direito da Unicamp vem contribuir para a construção de uma sociedade democrática e socialmente mais igualitária”, diz o documento.