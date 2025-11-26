A Unicamp deu um passo decisivo para inaugurar seu primeiro curso de Direito. Com 51 votos favoráveis, o Conselho Universitário (Consu) aprovou nesta terça-feira (25) a abertura do processo formal para criação tanto da faculdade quanto da graduação em Direito. A partir da decisão, a Reitoria instalará uma comissão de especialistas responsável por detalhar o projeto e definir o cronograma de implantação. Os pareceres devem ser apresentados ao Consu em março de 2026, com previsão de que o curso seja oferecido a partir de 2027. O local ainda está em estudo e pode ser no campus de Campinas ou Limeira.

Segundo o reitor Paulo Cesar Montagner, a proposta nasce com um eixo central de inovação. O projeto pedagógico define quatro pilares estruturantes: Direitos Humanos, Direito Ambiental, Propriedade Intelectual e Direito Internacional. “A Unicamp precisa participar dos debates nacionais nesta área, assim como faz em outras áreas do conhecimento”, afirmou o reitor.

O curso será integral, com duração de 10 semestres, carga horária de 4.440 horas e habilitação para bacharel em Direito. A previsão inicial é de 80 vagas.