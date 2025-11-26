Um motociclista de 20 anos foi detido na tarde desta terça-feira (25) após fugir de uma abordagem da Polícia Militar no Jardim São Marcos, em Campinas. Segundo o boletim de ocorrência, o jovem trafegava com uma Honda CG 160 sem placa quando recebeu ordem de parada na Avenida Comendador Aladino Selmi. Ele não obedeceu e passou a circular por diversas ruas do bairro até colidir em dois veículos estacionados.

De acordo com os policiais que atuaram na ocorrência, o jovem ignorou sinais luminosos e sonoros e seguiu pilotando por cerca de três a cinco minutos. A fuga terminou quando ele atingiu uma motocicleta e um Chevrolet Spin parados na via. Ambos os veículos tiveram danos leves, e ninguém ficou ferido.

Os agentes informaram que o suspeito não apresentava lesões e confessou ter removido a placa da moto para participar de manobras em um ponto conhecido entre motociclistas, na região da Vila Olímpia. Ele alegou que não percebeu a primeira ordem de parada e fugiu ao ser alertado por outro motoboy sobre a aproximação da viatura.