A Secretaria de Trabalho e Renda de Campinas realiza nesta quarta-feira, 26 de novembro, uma nova ação de contratação no CPAT (Centro Público de Apoio ao Trabalhador). A iniciativa, promovida em parceria com a rede Oxxo, vai selecionar candidatos para 30 vagas no setor varejista, com atendimento das 9h às 12h, na unidade da avenida Campos Sales, no Centro.

A maior parte das oportunidades — 21 vagas — é para atendente de lojas e mercados, função que não exige experiência e oferece salário de R$ 1.983,00. Há ainda 11 vagas para encarregado de supermercado, cargo que requer mínimo de seis meses de experiência e remuneração de R$ 2.083,00.

De acordo com o secretário de Trabalho e Renda, Paulo Sérgio de Andrade, a ação integra as estratégias permanentes de aproximação entre empresas e trabalhadores. “Toda instituição que cadastra vaga pode utilizar o espaço do CPAT para entrevistas. Isso facilita o acesso, agiliza o recrutamento e fortalece a conexão entre quem busca e quem oferece oportunidades”, afirmou.