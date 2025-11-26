26 de novembro de 2025
EMPREGO

Rede abre seleção para 30 vagas com salários de até R$ 2 mil

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
CPAT recebe ação da rede Oxxo com 30 vagas no varejo; seleção será presencial nesta quarta, no Centro de Campinas
CPAT recebe ação da rede Oxxo com 30 vagas no varejo; seleção será presencial nesta quarta, no Centro de Campinas

A Secretaria de Trabalho e Renda de Campinas realiza nesta quarta-feira, 26 de novembro, uma nova ação de contratação no CPAT (Centro Público de Apoio ao Trabalhador). A iniciativa, promovida em parceria com a rede Oxxo, vai selecionar candidatos para 30 vagas no setor varejista, com atendimento das 9h às 12h, na unidade da avenida Campos Sales, no Centro.

  • Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

A maior parte das oportunidades — 21 vagas — é para atendente de lojas e mercados, função que não exige experiência e oferece salário de R$ 1.983,00. Há ainda 11 vagas para encarregado de supermercado, cargo que requer mínimo de seis meses de experiência e remuneração de R$ 2.083,00.

De acordo com o secretário de Trabalho e Renda, Paulo Sérgio de Andrade, a ação integra as estratégias permanentes de aproximação entre empresas e trabalhadores. “Toda instituição que cadastra vaga pode utilizar o espaço do CPAT para entrevistas. Isso facilita o acesso, agiliza o recrutamento e fortalece a conexão entre quem busca e quem oferece oportunidades”, afirmou.

Os interessados devem comparecer presencialmente ao CPAT levando documento oficial com foto, carteira de trabalho (física ou digital) e currículo atualizado. No local, as equipes farão triagem e encaminhamento para entrevista.

