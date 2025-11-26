Um homem foi preso após invadir um estabelecimento comercial no Jardim Amanda I, em Hortolândia, e tentar furtar roupas e outros objetos utilizando uma empilhadeira. De acordo com a polícia, durante a ação, o suspeito também danificou a parte frontal de um caminhão que estava no pátio do local.

A ocorrência foi registrada após o acionamento da equipe policial. Ao chegar ao endereço, na Avenida Santana, os agentes visualizaram o indivíduo que, ao perceber a presença das viaturas, correu para dentro do imóvel e trancou a porta, na tentativa de se esconder.

No momento da abordagem, os policiais constataram que o homem estava com uma faca em punho e outras quatro facas presas à cintura. Com ele, foram encontradas diversas roupas e objetos que haviam sido furtados do estabelecimento.