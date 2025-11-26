Uma operação da Polícia Civil desmantelou, nesta terça-feira (25), uma fábrica clandestina de doces no Jardim Itaguaçu 2, em Campinas. O proprietário do estabelecimento foi preso em flagrante. Durante a ação, os investigadores se depararam com um cenário de total insalubridade, incluindo fezes e urina de roedores e baratas misturadas aos produtos.

A fábrica, que produzia paçoca e pé-de-moleque, operava sem as mínimas condições de higiene, de acordo com os policiais. Cerca de 3 mil potes dos doces já estavam prontos para a venda quando a ação foi deflagrada.

A investigação começou com um foco diferente. A princípio, a polícia suspeitava que o local poderia ser um depósito de cargas furtadas. No entanto, as diligências revelaram a verdadeira natureza da operação irregular.