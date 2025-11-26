26 de novembro de 2025
Mulher é presa por maus-tratos após cão ser achado desnutrido

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Animal foi resgatado pela Polícia Civil em estado grave e encaminhado com urgência para um veterinário.

Uma mulher de 27 anos foi presa em flagrante na terça-feira (25), em Campinas, acusada de cometer maus-tratos a um cachorro. O animal foi encontrado pela Polícia Civil em estado de desnutrição, infestado por vermes e sem qualquer registro vacinal.

A ação policial foi deflagrada após denúncias da população, que alertaram sobre a situação de abandono em que o animal vivia. As investigações foram centralizadas no 9º DP (Distrito Policial), sob a responsabilidade do delegado Sandro Jonasson.

De acordo com o delegado, as equipes se deslocaram até a Rua Nadalino Colombini, no Loteamento Residencial Porto Seguro, onde confirmaram as condições críticas do cão. O cachorro passa por tratamento, e seu estado de saúde será monitorado. A mulher foi autuada pelo crime de maus-tratos e, após a prisão em flagrante, encaminhada ao sistema carcerário.

