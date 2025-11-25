A Polícia Federal divulgou o balanço de suas atividades na região de Campinas entre 1º de janeiro e 24 de novembro de 2025, com dados que mostram crescimento nas operações, no atendimento à população e na repressão a crimes federais. O relatório abrange uma área de 60 municípios e apresenta números de investigações, perícias, flagrantes, apreensões e serviços administrativos.

No período, a PF registrou 563 inquéritos instaurados, 594 relatados e 48 flagrantes, além de 611 procedimentos em andamento. Em comparação com 2024, houve aumento no volume de investigações e na produção pericial, que atingiu 1.099 laudos, com destaque para química forense, informática e documentoscopia.

As equipes do aeroporto de Viracopos, tradicional eixo do tráfico internacional, também registraram aumento das ações. Ao longo do ano foram realizadas 87 operações, superando as 70 de 2024. A repressão ao tráfico interestadual e internacional resultou em flagrantes com drogas escondidas em malas, garrafas térmicas, cápsulas ingeridas por passageiros e até cargas dissimuladas como produtos comuns.