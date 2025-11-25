A Polícia Federal divulgou o balanço de suas atividades na região de Campinas entre 1º de janeiro e 24 de novembro de 2025, com dados que mostram crescimento nas operações, no atendimento à população e na repressão a crimes federais. O relatório abrange uma área de 60 municípios e apresenta números de investigações, perícias, flagrantes, apreensões e serviços administrativos.
No período, a PF registrou 563 inquéritos instaurados, 594 relatados e 48 flagrantes, além de 611 procedimentos em andamento. Em comparação com 2024, houve aumento no volume de investigações e na produção pericial, que atingiu 1.099 laudos, com destaque para química forense, informática e documentoscopia.
As equipes do aeroporto de Viracopos, tradicional eixo do tráfico internacional, também registraram aumento das ações. Ao longo do ano foram realizadas 87 operações, superando as 70 de 2024. A repressão ao tráfico interestadual e internacional resultou em flagrantes com drogas escondidas em malas, garrafas térmicas, cápsulas ingeridas por passageiros e até cargas dissimuladas como produtos comuns.
Entre as operações de maior impacto estão Hammare, Baiuca, Varenum Transit, White Coffee, Odysseus, Prometheus I, Gryphus e Nexus Aliciae, todas voltadas ao combate de organizações criminosas de grande porte. Apenas na Hammare, os agentes cumpriram 17 ordens de prisão e sequestraram bens avaliados em R$ 70 milhões. Já na Baiuca, foram 19 prisões temporárias e apreensão de patrimônio estimado em R$ 1,75 milhão.
A PF também reforçou ações contra fraudes bancárias, lavagem de dinheiro, exploração sexual infantil e crimes ambientais, como na Operação Arca de Noé II, que investigou redes de comércio ilegal de animais. Houve ainda ações de repressão a rádios clandestinas, descaminho e fabricação de moeda falsa.
Outro ponto relevante é a destruição de substâncias apreendidas: em 2025 foram incineradas 4,9 toneladas de drogas, resultado de operações em toda a região metropolitana.
No atendimento ao público, os números também cresceram de maneira expressiva. O total de passaportes emitidos passou de 52.709 (2024) para 94.306. Os serviços ligados ao controle de armas tiveram expansão de 3.792 para 5.721 processos, enquanto os atendimentos a estrangeiros praticamente dobraram, chegando a 7.498 registros.
Para a Polícia Federal, os dados representam o avanço das ações integradas na região, que envolvem Aeroporto de Viracopos, Receita Federal, PM Rodoviária, Gaeco e outras instituições de apoio. O órgão afirma que seguirá atuando com foco na repressão qualificada, no fortalecimento da investigação e na ampliação dos serviços prestados à população.