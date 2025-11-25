Uma carreta tombou no início da tarde desta terça-feira (25) no km 86 da Rodovia dos Bandeirantes (SP-348), sentido interior, em Campinas, e deixou o motorista ferido. Segundo a concessionária Autoban, o veículo seguia pela faixa 1 quando, por motivos ainda desconhecidos, o condutor perdeu o controle e o caminhão virou entre o canteiro central e o bordo da via.

O motorista, que transportava recicláveis, sofreu ferimentos moderados e recebeu atendimento das equipes de resgate no próprio local. O impacto provocou danos estruturais na rodovia, com 16 lâminas metálicas e 15 postes de contenção destruídos.

A ocorrência começou por volta das 12h, quando a faixa 1 foi bloqueada. Até a última atualização, o trecho seguia interditado, sem previsão de liberação total. Não houve derramamento de carga. A carreta, modelo MAN, não transportava produtos perigosos.