A Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec) ampliou a fiscalização para retirar das ruas veículos considerados abandonados ou em condições precárias. Entre janeiro e outubro de 2025, 769 carros foram notificados e 75 acabaram removidos ao Pátio Municipal, resultado direto das 1.073 vistorias realizadas no período.

A presença de veículos deteriorados, sem manutenção ou deixados por longos períodos nas vias tem impacto direto na circulação, na saúde pública e no meio ambiente. De acordo com a Emdec, esses casos podem facilitar acúmulo de lixo, focos de dengue, contaminação do solo e riscos à segurança viária.

A legislação municipal — Lei 14.530/2012 e Decreto 22.682/2023 — determina que veículos sem condições de rodagem e estacionados em via pública por mais de cinco dias, após notificação, devem ser removidos. Entram nessa classificação automóveis: