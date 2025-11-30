A Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec) ampliou a fiscalização para retirar das ruas veículos considerados abandonados ou em condições precárias. Entre janeiro e outubro de 2025, 769 carros foram notificados e 75 acabaram removidos ao Pátio Municipal, resultado direto das 1.073 vistorias realizadas no período.
A presença de veículos deteriorados, sem manutenção ou deixados por longos períodos nas vias tem impacto direto na circulação, na saúde pública e no meio ambiente. De acordo com a Emdec, esses casos podem facilitar acúmulo de lixo, focos de dengue, contaminação do solo e riscos à segurança viária.
A legislação municipal — Lei 14.530/2012 e Decreto 22.682/2023 — determina que veículos sem condições de rodagem e estacionados em via pública por mais de cinco dias, após notificação, devem ser removidos. Entram nessa classificação automóveis:
- com vidros ausentes,
- sem pneus ou rodas,
- com faróis e lanternas quebrados,
- com carroceria ou peças essenciais faltando,
- sem placas ou sem motor,
- ou que apresentem desgaste que impeça a circulação.
Quando são encontradas carcaças ou veículos sem identificação, a Emdec aciona o Departamento de Limpeza Urbana (DLU) para retirada. Casos relacionados a carros roubados ou furtados são encaminhados à Polícia Civil.
A fiscalização costuma começar com denúncias enviadas pelos canais de atendimento da autarquia. Após a vistoria, o veículo recebe uma notificação por adesivo. O proprietário tem cinco dias para retirá-lo por conta própria. Caso contrário, o carro é levado ao pátio, onde só pode ser recuperado após o pagamento de taxas, remoção, estadia e multas pendentes.
O atendimento para agilizar a liberação pode ser feito pelo WhatsApp (19) 3731-2910, de segunda a sexta, das 8h às 17h, e aos sábados, das 8h às 13h. A retirada ocorre na Rua Miguel Cascaldi, 141, Jardim São José.
Se o veículo não for buscado em até 90 dias, ele pode ser leiloado, desde que não haja impedimentos legais.