TRÂNSITO

Rua do Guanabara será bloqueada para obra de esgoto

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Interdição ocorre nesta quarta-feira (26), no Jardim Guanabara, para obra da Sanasa; Emdec orienta motoristas sobre rotas alternativas.
Interdição ocorre nesta quarta-feira (26), no Jardim Guanabara, para obra da Sanasa; Emdec orienta motoristas sobre rotas alternativas.

A Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec) vai bloquear o trânsito na rua Frei Manoel da Ressurreição, no Jardim Guanabara, nesta quarta-feira (26), entre 8h30 e 17h, para execução de troca de ramal de esgoto sob responsabilidade da Sanasa.

A interdição será realizada na altura do número 1.545, entre a avenida Brasil e a rua Dom Pedro I. O desvio programado será pelas vias Brasil, Imperatriz Leopoldina e Dom Pedro I.

Agentes da Mobilidade Urbana acompanharão o fluxo de veículos durante todo o período. A Emdec informou que o cronograma da obra pode ser afetado pelas condições climáticas.

