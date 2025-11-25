A Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec) vai bloquear o trânsito na rua Frei Manoel da Ressurreição, no Jardim Guanabara, nesta quarta-feira (26), entre 8h30 e 17h, para execução de troca de ramal de esgoto sob responsabilidade da Sanasa.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

A interdição será realizada na altura do número 1.545, entre a avenida Brasil e a rua Dom Pedro I. O desvio programado será pelas vias Brasil, Imperatriz Leopoldina e Dom Pedro I.

Agentes da Mobilidade Urbana acompanharão o fluxo de veículos durante todo o período. A Emdec informou que o cronograma da obra pode ser afetado pelas condições climáticas.