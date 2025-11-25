O Departamento de Estradas de Rodagem (DER-SP) coloca em operação, a partir da 0h desta terça-feira (25), 11 novos radares em rodovias estaduais não concedidas. Com a ativação, 493 equipamentos passam a operar sob gestão direta do órgão, que integra a Secretaria de Logística e Transportes do Estado de São Paulo.
- Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.
A medida tem como objetivo reforçar a segurança viária, prevenir acidentes e ampliar o controle de velocidade em trechos considerados críticos. Segundo o DER, todos os radares estão devidamente sinalizados, com limites de velocidade específicos para cada segmento. Motoristas que excederem os limites serão autuados automaticamente.
O presidente do DER-SP, Sergio Codelo, destacou a importância da medida: “A instalação de radares reforça o compromisso do Governo de São Paulo com a segurança nas rodovias e com a meta de zerar os acidentes.”
Os novos pontos integram o contrato do Edital nº 145/2023, que prevê a instalação de 649 radares em mais de 12 mil quilômetros de rodovias estaduais. A escolha de cada local passou por mapeamento técnico, levando em conta histórico de acidentes, excesso de velocidade, trechos perigosos e até áreas de travessia de fauna.
Os demais equipamentos previstos seguem em implantação, com testes e homologações antes da entrada em operação. O início das fiscalizações obrigatórias será divulgado nos canais oficiais e no Diário Oficial do Estado.
Localização dos 11 novos radares
- SP-095 – km 68,383 – Jaguariúna – sentido Oeste – 50 km/h
- SP-121 – km 26,224 – Natividade da Serra – ambos os sentidos – 50 km/h
- SPA-099/060 – km 1,917 – Pindamonhangaba – Norte/Sul – 60 km/h
- SP-031 – km 49,042 – Ribeirão Pires – Leste/Oeste – 80 km/h
- SP-457 – km 59,898 – Rancharia – Norte/Sul – 60 km/h
- SP-501 – km 11,110 – Álvares Machado – Norte/Sul – 60 km/h
- SP-501 – km 25,927 – Presidente Prudente – Norte/Sul – 60 km/h
- SP-501 – km 44,188 – Santo Expedito – Norte/Sul – 60 km/h
- SP-304 – km 121,270 – Americana – Leste – 80 km/h
- SP-306 – km 15,950 – Santa Bárbara d’Oeste – Norte/Sul – 100 / 80 km/h
- SP-344 – km 244,960 – Vargem Grande do Sul – Norte/Sul – 60 km/h