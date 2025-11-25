O Departamento de Estradas de Rodagem (DER-SP) coloca em operação, a partir da 0h desta terça-feira (25), 11 novos radares em rodovias estaduais não concedidas. Com a ativação, 493 equipamentos passam a operar sob gestão direta do órgão, que integra a Secretaria de Logística e Transportes do Estado de São Paulo.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

A medida tem como objetivo reforçar a segurança viária, prevenir acidentes e ampliar o controle de velocidade em trechos considerados críticos. Segundo o DER, todos os radares estão devidamente sinalizados, com limites de velocidade específicos para cada segmento. Motoristas que excederem os limites serão autuados automaticamente.

O presidente do DER-SP, Sergio Codelo, destacou a importância da medida: “A instalação de radares reforça o compromisso do Governo de São Paulo com a segurança nas rodovias e com a meta de zerar os acidentes.”