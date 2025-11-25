Um acidente deixou um mulher morta e outro motociclista ferido na noite desta segunda-feira (24) na Rodovia Dom Pedro I (SP-065), em Campinas. A ocorrência foi registrada no km 141,9, sentido Norte, e mobilizou equipes da concessionária Rota das Bandeiras, Polícia Militar Rodoviária, Corpo de Bombeiros e Polícia Técnica.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Segundo as informações da concessionária, a moto Honda CG 160 seguia pela faixa 1 quando colidiu na traseira de um veículo não identificado, por volta das 18h23. Com o impacto, a moto tombou e deslizou para a faixa 2. Nesse momento, a garupa foi atropelada por um segundo veículo, que também não foi identificado e deixou o local logo após o acidente.

A fuga dos dois motoristas impossibilitou a coleta imediata de informações sobre os veículos envolvidos.