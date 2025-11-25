25 de novembro de 2025
RODOVIAS

Mulher morre após acidente na Dom Pedro I em Campinas

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Artesp/Gemini
Garupa morreu e motociclsta ficou gravemente ferido após colisão e atropelamento.
Garupa morreu e motociclsta ficou gravemente ferido após colisão e atropelamento.

Um acidente deixou um mulher morta e outro motociclista ferido na noite desta segunda-feira (24) na Rodovia Dom Pedro I (SP-065), em Campinas. A ocorrência foi registrada no km 141,9, sentido Norte, e mobilizou equipes da concessionária Rota das Bandeiras, Polícia Militar Rodoviária, Corpo de Bombeiros e Polícia Técnica.

Segundo as informações da concessionária, a moto Honda CG 160 seguia pela faixa 1 quando colidiu na traseira de um veículo não identificado, por volta das 18h23. Com o impacto, a moto tombou e deslizou para a faixa 2. Nesse momento, a garupa foi atropelada por um segundo veículo, que também não foi identificado e deixou o local logo após o acidente.

A fuga dos dois motoristas impossibilitou a coleta imediata de informações sobre os veículos envolvidos.

A mulher morreu ainda no local. O óbito foi constatado às 18h58 pela equipe da USA-0701. O condutor foi socorrido em estado grave e encaminhado ao hospital pelo resgate.

O trecho registrou congestionamento de três quilômetros, entre os kms 142 e 139, até a liberação total da pista. As faixas 1 e 2 ficaram bloqueadas até 22h32 para trabalho das equipes de emergência e da Polícia Científica. A moto foi retirada posteriormente por familiares.

A ocorrência foi classificada como de criticidade alta, devido à vítima fatal. A Polícia Civil deve investigar a dinâmica e tentar identificar os dois veículos que fugiram após o acidente.

