A Operação Sossego, realizada pela Prefeitura de Sumaré entre a última quarta-feira (19) e o domingo (23), encerrou o feriado prolongado com balanço positivo, segundo a administração municipal. A ação teve como foco combater “pancadões”, aglomerações irregulares e outras formas de perturbação do sossego público.

As equipes da Polícia Municipal percorreram diferentes bairros da cidade, atuando de forma preventiva e repressiva. O resultado das fiscalizações incluiu:

16 comércios interditados por irregularidades;

por irregularidades; 7 notificações aplicadas;

aplicadas; 5 bicicletas motorizadas (“motobicicletas”) recolhidas.

As motobicicletas foram um dos principais alvos da operação. De acordo com a prefeitura, esses veículos, muitas vezes adaptados de forma caseira, oferecem riscos ao trânsito e, devido ao ruído excessivo, têm sido motivo recorrente de reclamações de moradores.