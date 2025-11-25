25 de novembro de 2025
OPERAÇÃO SOSSEGO

Sumaré fecha 16 comércios e apreende 'motobicicletas' no feriadão

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Ação reforçou combate a “pancadões”, perturbação do sossego e veículos irregulares durante o feriado prolongado.
Operação Sossego, realizada pela Prefeitura de Sumaré entre a última quarta-feira (19) e o domingo (23), encerrou o feriado prolongado com balanço positivo, segundo a administração municipal. A ação teve como foco combater “pancadões”, aglomerações irregulares e outras formas de perturbação do sossego público.

  • Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

As equipes da Polícia Municipal percorreram diferentes bairros da cidade, atuando de forma preventiva e repressiva. O resultado das fiscalizações incluiu:

  • 16 comércios interditados por irregularidades;
  • 7 notificações aplicadas;
  • 5 bicicletas motorizadas (“motobicicletas”) recolhidas.

As motobicicletas foram um dos principais alvos da operação. De acordo com a prefeitura, esses veículos, muitas vezes adaptados de forma caseira, oferecem riscos ao trânsito e, devido ao ruído excessivo, têm sido motivo recorrente de reclamações de moradores.

