Um homem foi preso pela Polícia Militar na tarde desta segunda-feira (24) no Jardim Triunfo, em Pedreira, após uma fuga que terminou sobre os telhados de casas do bairro. A ação ocorreu durante um patrulhamento preventivo.

Segundo a PM, os policiais se aproximavam de um grupo quando um dos homens, que carregava uma mochila, saltou o portão de uma residência e iniciou a fuga pelos telhados. Ele foi alcançado e abordado após resistência, sendo contido pelos militares.

Na mochila, os policiais encontraram grande quantidade de drogas, entre elas 243 porções de cocaína, 215 porções de maconha, cinco “mini tijolos” de maconha, 75 porções de “dry” (variedade de haxixe), além de R$ 704 em dinheiro, valor que, segundo a PM, pode ser proveniente do comércio ilegal.