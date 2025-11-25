25 de novembro de 2025
Sampi Campinas

Sampi Campinas
Sampi Campinas

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi Campinas nas Redes Sociais | @sampi_campinas
CAPTURA

Procurado por homicídio é preso após denúncia

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: < 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Homem procurado por homicídio foi capturado na Vila Esperança, em Santo Antônio de Posse, após denúncia anônima recebida pela PM.
Homem procurado por homicídio foi capturado na Vila Esperança, em Santo Antônio de Posse, após denúncia anônima recebida pela PM.

Um homem procurado pela Justiça foi preso na tarde desta segunda-feira (24) em Santo Antônio de Posse. A captura ocorreu no bairro Vila Esperança após a Polícia Militar receber uma denúncia anônima sobre sua possível localização.

  • Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Segundo a PM, a equipe confirmou por sistema interno que havia um mandado de prisão em aberto por homicídio. O homem foi encontrado pouco depois, informado sobre a ordem de prisão e não apresentou resistência.

Ele foi levado à delegacia da cidade, onde permaneceu à disposição da Justiça.

Comentários

Comentários