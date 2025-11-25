Um homem procurado pela Justiça foi preso na tarde desta segunda-feira (24) em Santo Antônio de Posse. A captura ocorreu no bairro Vila Esperança após a Polícia Militar receber uma denúncia anônima sobre sua possível localização.

Segundo a PM, a equipe confirmou por sistema interno que havia um mandado de prisão em aberto por homicídio. O homem foi encontrado pouco depois, informado sobre a ordem de prisão e não apresentou resistência.

Ele foi levado à delegacia da cidade, onde permaneceu à disposição da Justiça.