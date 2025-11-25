Policiais militares prenderam um homem por violência doméstica no Parque São José II, em Estiva Gerbi, após acionamento para atender uma ocorrência de agressão na tarde desta segunda-feira (24).

Segundo o relato da vítima, a discussão começou porque o marido estava embriagado e teria se irritado ao perceber que ela havia bebido uma cerveja dele. Durante o conflito, o homem desferiu um soco que atingiu diretamente a boca da mulher.

O suspeito apresentou outra versão aos policiais, afirmando que apenas a empurrou e que “sem querer” sua mão teria atingido o rosto da esposa. No entanto, as evidências contradisseram a versão apresentada: a mulher estava com um ferimento visível na região da boca, compatível com a agressão relatada pela vítima.