VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Marido bêbado é preso após dar soco na boca da esposa

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Vítima relatou que foi atingida com um soco no rosto após discussão com o marido, que estava embriagado; ela apresentava ferimento visível.
Policiais militares prenderam um homem por violência doméstica no Parque São José II, em Estiva Gerbi, após acionamento para atender uma ocorrência de agressão na tarde desta segunda-feira (24).

Segundo o relato da vítima, a discussão começou porque o marido estava embriagado e teria se irritado ao perceber que ela havia bebido uma cerveja dele. Durante o conflito, o homem desferiu um soco que atingiu diretamente a boca da mulher.

O suspeito apresentou outra versão aos policiais, afirmando que apenas a empurrou e que “sem querer” sua mão teria atingido o rosto da esposa. No entanto, as evidências contradisseram a versão apresentada: a mulher estava com um ferimento visível na região da boca, compatível com a agressão relatada pela vítima.

Após os procedimentos iniciais, o homem foi conduzido à Central de Polícia Judiciária, onde a autoridade policial determinou prisão em flagrante. O caso seguirá os trâmites legais previstos na Lei Maria da Penha.

