Guarda sofre acidente grave de moto e Águia realiza socorro

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
A Voz do Guaçu
O homem foi entubado no local e removido em estado grave de helicóptero para o HC (Hospital de Clínicas) da Unicamp.
Um Guarda Municipal de Limeira ficou gravemente ferido após sofrer um acidente de moto na SP-147, sentido Mogi Mirim, na tarde desta segunda-feira (24). Segundo as equipes de resgate, o piloto perdeu o controle na curva da alça de retorno da saída 64B, tombou e sofreu forte impacto na cabeça, que destruiu completamente o capacete.

O guarda recebeu atendimento ainda na rodovia, onde foi entubado no local devido à gravidade do trauma. Em seguida, foi removido em estado crítico pelo helicóptero Águia da Polícia Militar e levado ao Hospital de Clínicas da Unicamp, em Campinas.

A esposa do guarda, que estava na garupa, teve ferimentos leves e foi encaminhada à Santa Casa de Mogi Mirim para exames de precaução, incluindo tomografia.

A Intervias, concessionária responsável pelo trecho, fez o primeiro acionamento ao identificar a gravidade do acidente e mobilizou o Samu Avançado. A proximidade do Águia acelerou a operação de resgate e permitiu o transporte imediato da vítima para atendimento especializado.

