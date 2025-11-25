Um Guarda Municipal de Limeira ficou gravemente ferido após sofrer um acidente de moto na SP-147, sentido Mogi Mirim, na tarde desta segunda-feira (24). Segundo as equipes de resgate, o piloto perdeu o controle na curva da alça de retorno da saída 64B, tombou e sofreu forte impacto na cabeça, que destruiu completamente o capacete.

O guarda recebeu atendimento ainda na rodovia, onde foi entubado no local devido à gravidade do trauma. Em seguida, foi removido em estado crítico pelo helicóptero Águia da Polícia Militar e levado ao Hospital de Clínicas da Unicamp, em Campinas.

A esposa do guarda, que estava na garupa, teve ferimentos leves e foi encaminhada à Santa Casa de Mogi Mirim para exames de precaução, incluindo tomografia.