Nos próximos dias, os moradores da RMC (Região Metropolitana de Campinas) poderão guardar os guarda-chuvas. A instabilidade associada à frente fria que atingiu a área perde força rapidamente. Na terça-feira (25), o dia ainda terá períodos de instabilidade, com possibilidade de chuvas localizadas, mas o tempo já mostra sinais de melhora. As máximas ficam em torno de 24°C.

A previsão é de que a quarta-feira (26) seja de tempo totalmente firme, com céu menos carregado e sem previsão de chuva. Com a ausência de nuvens, as temperaturas sobem, e os termômetros podem ultrapassar os 26°C.

Ao longo deste período, ventos moderados continuam a ser observados na região. As informações são do Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura) da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas).