A Prefeitura de Campinas retomou o concurso público para o cargo de engenheiro de segurança do trabalho, com inscrições abertas entre 5 de dezembro e 15 de janeiro no site da Vunesp. A seleção havia sido suspensa após atualização da legislação municipal referente aos requisitos do cargo e agora segue um novo cronograma.

O edital prevê duas vagas iniciais, com salário de R$ 9.981,09, além de prêmio produtividade, adicional de dedicação exclusiva de 30% sobre o vencimento base e vale-alimentação de R$ 2.000,11.

Segundo a coordenadora de Concursos, Recrutamento e Seleção, Maria Izabel Toledo, os demais cargos previstos no edital 01/2025 seguem normalmente. “A seleção dos engenheiros foi retomada e terá novo cronograma, com homologação prevista para setembro de 2026”, explicou.