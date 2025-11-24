24 de novembro de 2025
SERVIÇO PÚBLICO

Campinas reabre concurso para vaga com salário de R$ 9,9 mil

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/PMC
Campinas reabre inscrições para engenheiro de segurança do trabalho; salário passa de R$ 9,9 mil mais benefícios.
A Prefeitura de Campinas retomou o concurso público para o cargo de engenheiro de segurança do trabalho, com inscrições abertas entre 5 de dezembro e 15 de janeiro no site da Vunesp. A seleção havia sido suspensa após atualização da legislação municipal referente aos requisitos do cargo e agora segue um novo cronograma.

O edital prevê duas vagas iniciais, com salário de R$ 9.981,09, além de prêmio produtividade, adicional de dedicação exclusiva de 30% sobre o vencimento base e vale-alimentação de R$ 2.000,11.

Segundo a coordenadora de Concursos, Recrutamento e Seleção, Maria Izabel Toledo, os demais cargos previstos no edital 01/2025 seguem normalmente. “A seleção dos engenheiros foi retomada e terá novo cronograma, com homologação prevista para setembro de 2026”, explicou.

Os candidatos que já haviam feito a inscrição anteriormente e optaram por mantê-la seguem confirmados na listagem.

A taxa de inscrição custa R$ 98,80, com pagamento até 16 de janeiro. Pedidos de isenção para inscritos no Redome serão aceitos entre 5 e 12 de dezembro.

Quem pode participar

O concurso é aberto a profissionais com formação em engenharia (qualquer área), arquitetura ou arquitetura e urbanismo, desde que possuam especialização em engenharia de segurança do trabalho e registro no conselho profissional.

As atribuições incluem planejar, coordenar e executar projetos de segurança do trabalho, garantindo o cumprimento de normas e legislações vigentes.

Provas

A prova objetiva e a redação estão previstas para 29 de março, e a homologação final para 8 de setembro de 2026.

Serviço

Concurso para engenheiro de segurança do trabalho — Prefeitura de Campinas
• Reabertura publicada em 24/11 no Diário Oficial
• Inscrições: 5/12 a 15/1
• Local: https://www.vunesp.com.br/PCAM2501
• Valor da inscrição: R$ 98,80

