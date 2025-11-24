A Prefeitura de Indaiatuba confirmou, nesta segunda-feira (24), a exclusão de 76 beneficiários do Passe Bolsa após uma auditoria que identificou irregularidades no cadastro e no recebimento do auxílio destinado ao transporte de estudantes. Os contemplados serão notificados para devolver os valores recebidos indevidamente, segundo o relatório final encaminhado à Secretaria Municipal dos Negócios Jurídicos.
O pente-fino foi conduzido por um grupo executivo entre 13 e 17 de novembro e analisou todos os 718 benefícios ativos em 2025. Além dos excluídos, 364 estudantes apresentaram documentação desatualizada e foram convocados para revisão familiar. Após checagem, 278 cadastros foram considerados regulares e seguem aptos ao recebimento do auxílio.
O prefeito Dr. Custódio Tavares (MDB) afirmou que tratou o caso como prioridade após a descoberta das fraudes. “O dinheiro público é tratado com respeito e justiça. A comissão trabalhou com seriedade e agilidade, e não vamos parar por aqui”, declarou. O chefe do Executivo adiantou que um novo programa, com regras reformuladas, mecanismos de transparência e canal online para denúncias, será anunciado em breve.
Escândalo que detonou a revisão do programa
A reavaliação do Passe Bolsa ocorre após um escândalo que ganhou repercussão nacional. Uma apuração revelou que famílias de alta renda estavam recebendo o benefício, criado para atender estudantes em vulnerabilidade. Segundo investigações, ao menos 25 beneficiários fora do perfil teriam recebido cerca de R$ 513 mil — valor que representa mais da metade dos R$ 967 mil gastos pelo programa entre 2023 e julho de 2025.
O caso expôs fragilidades no controle do auxílio e levou o prefeito a determinar a suspensão temporária dos pagamentos até que toda a rede fosse reavaliada. A então secretária de Assistência Social, Viviane Barnabé, responsável direta pela gestão do Passe Bolsa, foi afastada do cargo após a revelação das irregularidades.
Inconsistências encontradas
Segundo a auditoria, entre os problemas mais recorrentes estão:
- ausência de documentos obrigatórios;
- certidões vencidas;
- renda familiar acima do limite permitido;
- informações divergentes entre cadastro e realidade socioeconômica.
Os 76 beneficiários excluídos terão processos individuais abertos para ressarcimento aos cofres públicos, que será acompanhado pela Secretaria de Negócios Jurídicos.
Reformulação do auxílio
A Prefeitura afirma que a investigação marca o início de uma reconstrução completa da política de apoio ao estudante, com novas diretrizes, revisão de critérios e maior fiscalização. O objetivo, segundo o governo, é garantir que apenas alunos realmente elegíveis recebam o benefício e que eventuais tentativas de fraude sejam detectadas rapidamente.
“A modernização das regras vai evitar distorções e assegurar que o apoio chegue a quem realmente precisa”, reforçou Dr. Custódio.