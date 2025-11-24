A Prefeitura de Indaiatuba confirmou, nesta segunda-feira (24), a exclusão de 76 beneficiários do Passe Bolsa após uma auditoria que identificou irregularidades no cadastro e no recebimento do auxílio destinado ao transporte de estudantes. Os contemplados serão notificados para devolver os valores recebidos indevidamente, segundo o relatório final encaminhado à Secretaria Municipal dos Negócios Jurídicos.

O pente-fino foi conduzido por um grupo executivo entre 13 e 17 de novembro e analisou todos os 718 benefícios ativos em 2025. Além dos excluídos, 364 estudantes apresentaram documentação desatualizada e foram convocados para revisão familiar. Após checagem, 278 cadastros foram considerados regulares e seguem aptos ao recebimento do auxílio.

O prefeito Dr. Custódio Tavares (MDB) afirmou que tratou o caso como prioridade após a descoberta das fraudes. “O dinheiro público é tratado com respeito e justiça. A comissão trabalhou com seriedade e agilidade, e não vamos parar por aqui”, declarou. O chefe do Executivo adiantou que um novo programa, com regras reformuladas, mecanismos de transparência e canal online para denúncias, será anunciado em breve.

Escândalo que detonou a revisão do programa